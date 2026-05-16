هانتاویروس به ایران نرسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مردانی فوق تخصص بیماریهای عفونی در برنامه «ایران سربلند» با اشاره به ماهیت هانتاویروس اظهار کرد: هانتاویروس از جمله بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان است که سالها در نقاط مختلف جهان وجود داشته و مواردی از آن در شرق و جنوب شرق آسیا از جمله چین، فیلیپین، مالزی و سنگاپور گزارش شده است.
وی افزود: این بیماری در برخی کشورهای قاره آمریکا مانند آرژانتین و کوبا و همچنین در اروپا از جمله دانمارک، آلمان، هلند و اسپانیا نیز مشاهده شده است. توجه رسانهها به این بیماری در هفتههای اخیر پس از وقوع چند مورد ابتلا در یک کشتی کروز تفریحی که از هلند حرکت کرده بود افزایش یافت؛ جایی که چند مسافر دچار بیماری شده و مواردی از مرگ نیز گزارش شد.
این فوق تخصص بیماریهای عفونی درباره علائم ابتلا به هانتاویروس گفت: علائم اولیه این بیماری تا حدی شبیه برخی عفونتهای ویروسی حاد است و معمولاً با تب، خستگی، ضعف، سردرد و دردهای عضلانی و استخوانی بروز میکند. وی افزود: دردهای عضلانی بهویژه در عضلات بزرگ بدن مانند ساق و ران پا بیشتر دیده میشود.
مردانی با اشاره به شیوه انتقال بیماری تصریح کرد: مخزن اصلی این ویروس جوندگان بهویژه موشهای خانگی و صحرایی هستند. این جوندگان از طریق بزاق، ادرار یا فضولات خود میتوانند مواد غذایی یا محیط را آلوده کنند و انسان از طریق استنشاق ذرات آلوده یا تماس با این مواد ممکن است مبتلا شود.
وی ادامه داد: انتقال انسان به انسان در این بیماری بسیار نادر است و به همین دلیل برخلاف بیماریهایی مانند کرونا، هانتاویروس قابلیت ایجاد همهگیری گسترده را ندارد و احتمال تبدیل شدن آن به پاندمی بسیار کم است.
این عضو کمیته کشوری هانتاویروس در وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در کشور گفت: اخیراً جلسهای در وزارت بهداشت با حضور متخصصان بیماریهای واگیر، کارشناسان بهداشت محیط و مسئولان مربوط برگزار شده تا آمادگی لازم برای مواجهه با موارد احتمالی ایجاد شود.
مردانی در عین حال خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ موردی از این بیماری در ایران گزارش نشده و بنابراین نگرانی جدی برای مردم وجود ندارد. به گفته وی، بروز علائمی مانند تب و خستگی تنها زمانی میتواند مشکوک به هانتاویروس تلقی شود که فرد با بیمار مبتلا یا محیط آلوده تماس داشته باشد.
وی درباره راهکارهای پیشگیری نیز اظهار کرد: مهمترین اقدام، رعایت بهداشت محیط و جلوگیری از حضور جوندگان در محل زندگی است. برای مثال انبارها، زیرزمینها و مکانهایی که مدتها بدون نظافت باقی ماندهاند باید بررسی شوند و در صورت مشاهده موش، اقدامات کنترلی مانند استفاده از تله و دفع بهداشتی آن انجام گیرد.
این متخصص بیماریهای عفونی افزود: هنگام جمعآوری یا دفع جوندگان باید از دستکش استفاده شود، زیرا فضولات موش میتواند علاوه بر هانتاویروس، بیماریهای دیگری مانند تیفوس را نیز منتقل کند.
مردانی همچنین به وضعیت جهانی این بیماری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر مواردی در برخی کشورهای اروپایی مانند هلند، دانمارک و اسپانیا و همچنین در کشورهایی از آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا گزارش شده است.
وی در مصاحبه با رادیو گفتگو خاطر نشان کرد: برای هانتاویروس واکسن یا درمان اختصاصی وجود ندارد و در موارد شدید ممکن است بیماری به ریه یا کلیهها آسیب وارد کند، اما با توجه به نبود موارد ابتلا در ایران و احتمال بسیار پایین انتقال انسان به انسان، جای نگرانی برای مردم وجود ندارد و تنها رعایت اصول بهداشت محیط کفایت میکند.
