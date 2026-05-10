۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۹:۴۲

ویروس هانتا پاندمی نمی‌شود؛ انتقال از جوندگان عامل اصلی ابتلا

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور با اشاره به ماهیت ویروس هانتا تأکید کرد: این ویروس برخلاف کرونا و آنفلوانزا قابلیت همه‌گیری گسترده ندارد و از انسان به انسان منتقل نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مینو محرز، متخصص بیماری‌های عفونی، در برنامه «ایران سربلند» درباره ویروس هانتا اظهار کرد: این ویروس موضوع تازه‌ای نیست و سال‌ها پیش‌شناسایی شده است و سابقه شناخت آن در مطالعات علمی وجود دارد.

وی با بیان اینکه نگرانی درباره تبدیل‌شدن این ویروس به یک پاندمی جهانی؛ مانند کووید-۱۹ یا آنفلوانزا بی‌مورد است، افزود: ویروس هانتا از انسان به انسان منتقل نمی‌شود و همین مسئله مهم‌ترین تفاوت آن با بسیاری از بیماری‌های ویروسی همه‌گیر است.

عضو فرهنگستان علوم پزشکی کشور ادامه داد: عامل اصلی انتقال این ویروس جوندگان هستند و تماس انسان با فضولات، ترشحات یا محیط‌های آلوده به این حیوانات می‌تواند زمینه ابتلا را فراهم کند.

محرز با اشاره به‌شدت بیماری در موارد ابتلا تصریح کرد: هرچند انتقال انسانی در این بیماری مطرح نیست، اما در صورت ابتلا، بیماری می‌تواند شدید باشد و حتی در برخی موارد به مرگ منجر شود.

وی در رادیو گفت‌وگو درباره علائم این بیماری نیز گفت: در برخی موارد، عفونت ناشی از هانتا ویروس می‌تواند به بروز سندروم‌های شدید از جمله درگیری قلبی و ریوی، تب، خونریزی و حتی نارسایی کلیوی منجر شود.

این متخصص بیماری‌های عفونی با تأکید بر اینکه نگرانی عمومی مشابه آنچه در دوران کرونا وجود داشت، درباره این ویروس مطرح نیست، خاطرنشان کرد: برخلاف بیماری‌هایی مانند کووید-۱۹، حضور در یک محیط آلوده باعث انتقال گسترده میان افراد نمی‌شود و خطر شیوع سریع انسانی در این بیماری وجود ندارد.

محرز راهکار اصلی پیشگیری را کنترل جمعیت جوندگان دانست و گفت: مهم‌ترین اقدام برای کاهش خطر ابتلا، جلوگیری از حضور موش‌ها و سایر جوندگان به‌ویژه در محیط‌های مسکونی و محل نگهداری مواد غذایی و همچنین پرهیز از تماس با فضولات آنهاست.

وی در پایان تأکید کرد: با رعایت اصول بهداشتی و کنترل جوندگان می‌توان خطر ابتلا به ویروس هانتا را تا حد زیادی کاهش داد و جای نگرانی گسترده برای جامعه وجود ندارد.

محدثه رمضانعلی

