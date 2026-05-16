ارتباط کووید طولانی مدت با خطرات قلبی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، کووید طولانی مدت مجموعهای از علائم مداوم است که برخی از بیماران پس از بهبودی از عفونت حاد کووید، مانند خستگی و علائم تنفسی، متحمل میشوند.
محققان در یادداشتهای پیشزمینه گفتند که تخمین زده میشود این عارضه ۱۰ تا ۳۰ درصد از افرادی که به عفونت کووید مبتلا شدهاند را تحت تأثیر قرار دهد.
در میان آنها، محققان افزایش خطر ابتلا به حوادث قلبی عروقی از جمله حمله قلبی، آریتمی و نارسایی قلبی را مشاهده کردند.
این مطالعه، سوابق سلامت بیش از ۱.۲ میلیون نفر در سوئد را تجزیه و تحلیل کرد.
محققان به طور خاص افرادی را که به دلیل کووید در خانه یا توسط پزشک محلی خود، به جای بیمارستان، تحت درمان قرار گرفته بودند، بررسی کردند تا ببینند قلب آنها در چهار سال بعد چگونه عمل میکند.
آنها یک روند نگرانکننده را شناسایی کردند: افرادی که تشخیص کووید طولانی مدت داشتند، احتمال بیشتری داشت که از حوادث قلبی عروقی حاد رنج ببرند.
در میان زنان، بیش از ۱۸ درصد مشکلات قلبی را تجربه کردند، در حالی که این رقم در میان کسانی که هرگز کووید طولانیمدت نداشتند، تنها ۸ درصد بود.
در میان مردان، تقریباً ۲۱ درصد عوارض قلبی داشتند در حالی که در گروه کنترل ۱۱ درصد بود.
«پیا لیندبرگ»، نویسنده اصلی و دانشجوی دکترا در موسسه کارولینسکا در سوئد، گفت: «ما دریافتیم که آریتمیهای قلبی و بیماری عروق کرونر قلب در بین زنان و مردان مبتلا به کووید طولانیمدت شایعتر است.»
او در یک بیانیه خبری افزود: «در زنان، خطر نارسایی قلبی و بیماری عروق محیطی نیز افزایش یافته است. با این حال، هیچ ارتباط روشنی بین کووید طولانیمدت و سکته مغزی یافت نشد.»
در حالی که هم مردان و هم زنان با خطرات بیشتری روبرو بودند، تأثیر آن بر زنان قابل توجه بود.
پس از کنترل سن و سایر عوامل سلامتی، احتمال ابتلا به بیماری قلبی در زنان مبتلا به کووید طولانیمدت دو برابر بیشتر بود.
علاوه بر آریتمی، زنان همچنین احتمال بیشتری برای ابتلا به نارسایی قلبی و مشکلات جریان خون در اندامهای خود نشان دادند.
این مطالعه ارتباطی بین کووید طولانیمدت و سکته مغزی در مردان یا زنان نشان نداد. لیندبرگ خاطرنشان کرد: «از آنجا که این بیماران در طول عفونت اولیه خود در بیمارستان بستری نشدهاند، سلامت قلب آنها در درازمدت اغلب توسط جامعه پزشکی نادیده گرفته میشود.»
محققان گفتند که این امر به ویژه برای زنان خطرناک است، زیرا علائم قلبی آنها اغلب نامحسوستر است و شناسایی آنها بدون نظارت دقیق دشوارتر میشود.
از آنجا که این بیماری افرادی را که قبلاً سالم و فعال بودهاند، تحت تأثیر قرار میدهد، ممکن است فوراً مشخص نباشد که قلب آنها تحت فشار است.
لیندبرگ گفت: «نتایج ما نشان میدهد که کووید طولانی مدت میتواند یک عامل خطر برای بیماریهای قلبی عروقی باشد، حتی در افراد جوانتری که قبلاً سالم بودهاند.»
