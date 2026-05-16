اتوبوس و مترو تا فردا رایگان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس شهید مصطفی چمران در بزرگراه چمران در جمع خبرنگاران، گفت: اگر قرار باشد مجددا این تمدید اجرا شود و یا استفاده از مترو کاملا رایگان شود، باید به عنوان طرحی به شورا ارسال شود و تاکنون این اتفاق نیوفتاده است. این مسئله باید بررسی کارشناسی شود و نمی‌شود به آن احساساتی نگاه کرد.



رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: ما دلمان می خواهد کاملا استفاده از مترو و اتوبوس رایگان شود، اما در یک سال با این مبالغ بلیت ها می توان ۲۰۰ اتوبوس ۲۰ میلیاردی بخریم که مردم در صف نمانند و این مسئله برایمان ارزشش بیشتر است.



وی با اشاره به اظهارات شهردار تهران مبنی بر اینکه تاپایان جنگ این خدمات رایگان بماند، گفت: در شرایط جنگی بله و اگر مشکلی پیش آید تجدید نظر می کنیم؛ اما فعلا مسئله خاصی وجود ندارد.

چمران در مراسم رونمایی از تندیس شهید مصطفی چمران نیز اظهار کرد: از تلاش‌های مدیریت شهری در این جنگ و همچنین در جنگ ۱۲ روزه واقعاً باید قدردانی کرد، زیرا عملکرد آن‌ها به گونه‌ای بود که تهران به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شد.