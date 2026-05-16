  1. جامعه
  2. شهری
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

اتوبوس و مترو تا فردا رایگان است

اتوبوس و مترو تا فردا رایگان است

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه استفاده رایگان از اتوبوس و مترو تا ۲۷ اردیبهشت ماه اجرایی می شود، گفت: برای تمدید آن تصمیم جدیدی گرفته نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه مراسم رونمایی از تندیس شهید مصطفی چمران در بزرگراه چمران در جمع خبرنگاران، گفت: اگر قرار باشد مجددا این تمدید اجرا شود و یا استفاده از مترو کاملا رایگان شود، باید به عنوان طرحی به شورا ارسال شود و تاکنون این اتفاق نیوفتاده است. این مسئله باید بررسی کارشناسی شود و نمی‌شود به آن احساساتی نگاه کرد.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: ما دلمان می خواهد کاملا استفاده از مترو و اتوبوس رایگان شود، اما در یک سال با این مبالغ بلیت ها می توان ۲۰۰ اتوبوس ۲۰ میلیاردی بخریم که مردم در صف نمانند و این مسئله برایمان ارزشش بیشتر است.

وی با اشاره به اظهارات شهردار تهران مبنی بر اینکه تاپایان جنگ این خدمات رایگان بماند، گفت: در شرایط جنگی بله و اگر مشکلی پیش آید تجدید نظر می کنیم؛ اما فعلا مسئله خاصی وجود ندارد.

چمران در مراسم رونمایی از تندیس شهید مصطفی چمران نیز اظهار کرد: از تلاش‌های مدیریت شهری در این جنگ و همچنین در جنگ ۱۲ روزه واقعاً باید قدردانی کرد، زیرا عملکرد آن‌ها به گونه‌ای بود که تهران به الگویی برای سایر شهرها تبدیل شد.

کد مطلب 6831283
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      1 0
      پاسخ
      جناب چمران خدمت به خلق کجایش احساساتی میباشد؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها