به گزارش خبرگزاری مهر، اولین دوره «دانشافزایی و مهارتافزایی ضمن خدمت طلاب شاغل در آموزشوپرورش استان قم»، به مدت دو روز در مرکز آموزشی فرهنگیان استان قم برگزار شد.
این دوره ویژه روحانیون و طلاب شاغل در مدارس طراحی شده بود و سه استاد به ارائه مباحث و سرفصلهای تخصصی پرداختند: حجتالاسلام رضایی با موضوع «آشنایی با مؤلفهها و ویژگیهای نسل نو»، حجتالاسلام اسماعیلی با محوریت «آشنایی با شیوههای امیدآفرینی در نسل نو» و حجتالاسلام علی قنواتی که بحث «آشنایی با شبکهسازی» را با رویکردی میدانی و مسئلهمحور ارائه کرد.
حجتالاسلام قنواتی در روز پایانی این دوره، ضمن اشاره به یکی از اهداف محوری دوره، با تمرکز بر «لزوم ارتباط و پیوند عاطفی و هویتی طلاب شاغل در آموزشوپرورش با حوزههای علمیه»، ضمن تبیین رویکرد سیاستی حوزه، به پرسشها و دغدغههای مطرحشده پاسخ گفت و به تشریح گفتمان مدیریت حوزه در قبال طلابِ معلم پرداخت.
معاون امور طلاب و دانشآموختگان حوزههای علمیه با اشاره به یک خطای راهبردی در دهههای گذشته، تصریح کرد: «ما تمام سرمایههای خود را در سبد دانشگاه قرار دادیم و از ظرفیت عظیم آموزشوپرورش غفلت کردیم، در حالی که سرمایهگذاری در این عرصه به مراتب سودمندتر و تحولآفرینتر است.»
وی کلیدیترین تغییر رویکرد در حوزه را اصلاح نگاه به هویت طلابِ معلم دانست و اظهار داشت: طلبهای که در آموزشوپرورش حضور دارد، «طلبه غایب» در حوزه نیست؛ بلکه این عزیزان «مأمور در میدان تعلیم و تربیت» هستند که از جانب حوزه برای انجام رسالتی عظیم اعزام شدهاند. همین نگرش، امروز پایه برنامهریزی و طراحی الزامات را شکل میدهد.
حجتالاسلام قنواتی با استناد به برنامه همکاری حوزه و آموزشوپرورش، از حضور ۳۳ هزار طلبه فاضل و دانشآموخته حوزوی خواهر و برادر در سنگرهای گوناگون تعلیم و تربیت خبر داد و تأکید کرد مدیران و دلسوزان حوزه همواره بر ضرورت دانشافزایی، مهارتافزایی، تعمیق هویتی و توانمندسازی فرزندان حوزوی خود در میدان و مواجهه فعال با مسائل و آسیبهای اجتماعی موجود و نیز حمایت مأموریتگرا از آنها با اولویت رسالت بلاغ مبین تأکید دارند.مأموریت بلاغ مبین با اولویت احیای مساجد خاموش
معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه با اشاره به دغدغه احیای مساجد خاموش کشور و تبدیل مساجد به پایگاههای فرهنگی و قرارگاههای کنشگری اجتماعی، گفت: پیام "حوزه پیشرو و سرآمد" از سوی امام شهید، نقطه عطفی در پیشبرد مأموریت تدوین الگوی جامع ساماندهی طلاب و روحانیون و دانشآموختگان حوزوی ناظر به پشتیبانی از نیازهای نظام و جامعه و نیز واگذاری تأمین امامان مساجد کشور به حوزههای علمیه شده است.
وی با ارائه آماری از وضعیت مساجد کشور تصریح کرد: امروز طبق برنامهریزیها و توصیه دلسوزان خبره، نقش ویژه و بسزایی در تأمین امام جماعت جهت فعالسازی شبکه مساجد کشور، برای طلاب و روحانیون توانمند و موفق فعال در آموزشوپرورش متصور است؛ زیرا این عزیزان بهترین حلقه وصل میان خانه، مدرسه و مسجد هستند.
حجتالاسلام قنواتی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر حفظ هویت و زی طلبگی، لباس روحانیت را نماد عزت، خدمت و رسالت دانست و گفت: « این عمامه پرچم و بیرق رسالت ماست، چه در مدرسه باشیم و چه در اجتماع.»
معاون امور طلاب و دانش آموختگان حوزه های علمیه با استناد به برخی مطالعات و ارزیابیهای کارشناسی و به نقل از برخی مسئولان ارشد اجرایی کشور، طرح امین را از موفقترین الگوهای فرهنگی بعد از انقلاب برشمرد و خاطرنشان کرد: حتی برخی اشخاص غیرحوزوی که با هدف نقد و ارزیابی طرح امین، وارد بررسی شده بودند، در پایان اظهار نمودند که این طرح از جمله موفقترین طرحها و فعالیتهای اثرگذار در خنثیسازی فتنهها و آسیبهای اجتماعی بوده است.
وی با انتقاد از آمارسازیهای دروغین رسانههای معاند در خصوص بودجههای حوزوی، گفت: «اجرای «طرح امتداد» برای پیوند معنادار و مأموریتی دانشآموختگان حوزوی در جهت تعمیق بنیانهای علمی، معرفتی، معنوی و توانمندسازی و مهارتافزایی و حمایت مأموریتگرا از آنها است.
معاون امور طلاب و دانشآموختگان حوزههای علمیه، راهکار اثرگذاری در برنامهریزیهای کلان را شبکهسازی منسجم دانست و از دانشآموختگان حوزوی خواست برای اینکه بتوانند امتداد مأموریتی حوزوی خود را احیا نموده و در تصمیمسازی و برنامههای آموزشی، پژوهشی، تبلیغی و دیگر جهات اثرگذار باشند، در قالب "کانون دانشآموختگان" پیوند ساختارمندی بین خود و در تعامل با ظرفیتهای درون حوزه شکل دهند تا به جای دغدغههای فردی، به صورت یک شبکه منسجم مأموریتگرا به حل مسائل بپردازند. تشکیل شورای هماندیشی و تعامل منظم با معاونتهای حوزه و نقشآفرینی در سایر مأموریتهای حوزوی، اعتماد و احساس تعلق هویتی را احیا خواهد کرد.
وی در جمعبندی نهایی تأکید کرد: پیوند عاطفی با حوزه به معنی چشمداشتن به حوزه برای حل همه مشکلات نیست، بلکه تبدیل شدن به حلقه میانی و عامل نرم در ساختار حوزه است.
گفتنی است، اولین دوره دانشافزایی ضمن خدمت طلاب_معلمان استان قم روزهای پنجشنبه و جمعه با استقبال شرکتکنندگان و در فضایی تعاملی و پرسشمحور و پرنشاط برگزار و به کار خود پایان داد.
