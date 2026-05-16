به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر شنبه در صدوهجدهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان دولت و فعالان اقتصادی، از بخش خصوصی خواست تا در کنار تیم اقتصادی دولت، مسیر توسعه استان را با شتاب بیشتری دنبال کند.

استاندار قزوین با اشاره به ساختار سنتی بخش قابل توجهی از صنایع استان تصریح کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی و کشاورزی قزوین هنوز مبتنی بر فناوری و دانش‌بنیان نیستند. انتظار داریم با حمایت و برنامه‌ریزی هدفمند، شرایطی فراهم شود تا این واحدها بتوانند توان رقابتی خود را در بازارهای داخلی و خارجی افزایش دهند.

نوذری با هشدار نسبت به غفلت از تقویت زیرساخت‌های رقابتی حتی در دوران پساتحریم افزود: حتی در صورت رفع تحریم‌ها نیز باید ساختار اقتصادی واحدهای صنعتی استان چنان تقویت شود که بتوانند در یک فضای کاملاً رقابتی عملکرد موفقی داشته باشند. در همین راستا از اتاق بازرگانی انتظار می‌رود با طراحی و بررسی ابزارهای حمایتی نوین، زمینه ارتقای پویایی و توانمندسازی واحدهای تولیدی را فراهم کند.

استاندار قزوین چالش کم‌آبی را یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های استان خواند و گفت: تمرکز بالای صنایع و توزیع نامتوازن واحدهای صنعتی در قزوین، ضرورت بازنگری در آمایش سرزمین و مدیریت هوشمند منابع آب را دوچندان کرده است.

وی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در مدیریت منابع آبی خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته بخش زیادی از پساب تصفیه‌خانه‌ها بدون استفاده مفید رها می‌شد، اما در دولت چهاردهم با اتخاذ یک رویکرد علمی و عملیاتی، بخشی از صنایع به سمت استفاده از پساب هدایت شده‌اند و این مسیر با جدیت بیشتری ادامه خواهد یافت. ورود بخش خصوصی به حوزه بازچرخانی آب نیز یک ضرورت انکارناپذیر است.

نوذری در پایان با تأکید بر لزوم نقشه‌راه‌محور بودن سیاست‌های استان تصریح کرد: تمام سیاست‌گذاری‌های ما باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه انجام شود تا بتوانیم چشم‌اندازی روشن و عملیاتی در حوزه صنعت و منابع آب استان تا پایان سال ۱۴۰۵ ترسیم کنیم.