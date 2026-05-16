به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری صبح شنبه در بازدید از شبکه بهداشت و درمان به مناسبت هفته سلامت اظهار کرد: دستیابی به جامعه ای پویا، امیدآفرین و توانمند منوط به ارتقای شاخص های سلامت و ارایه خدمات مطلوب و عادلانه به مردم خواهد بود که این مهم در اولویت برنامه های دولت قرار گرفته است.

وی بیان کرد: بر این اساس، ارتقا و تقویت خدمات سلامت و بهبود کیفیت خدمات رسانی در این حوزه به مردم نیز در شهرستان بجد مورد توجه قرار دارد.

فرماندار گناوه گفت: در توزیع اعتبارات پارسال کمیته برنامه ریزی شهرستان به حوزه بهداشت و درمان توجه ویژه ای شده و امسال نیز نگاه خاصی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مهم مجموعه شبکه بهداشت و درمان در حفظ و ارتقای سلامت شهروندان، گفت: مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان با اجرای برنامه های متعدد، توان و تلاش خودرا برای ایجاد تغییرات،ارتقا و تقویت حوزه سلامت در شهرستان به کار گرفته است.

فرماندار گناوه در این بازدید ضمن بازدید از واحدهای اداری و پشتیبانی شبکه بهداشت و درمان و روند خدمات رسانی، در میان کارکنان حضور و با قدردانی از تلاش و زحمات صورت گرفته, هفته سلامت را به آنها تبریک گفت.