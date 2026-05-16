۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

ورودی غربی سرخه ایمن‌تر شد؛ ۴۰۰ متر روشنایی جدید در مسیر پرتردد

سرخه- معاون راهداری استان سمنان از اتمام عملیات ارتقای ایمنی در ورودی غربی شهر سرخه خبر داد و گفت: با نصب یک هزار قطعه تجهیزات هشداردهنده ضریب ایمنی تردد در این محور افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت ظهر شنبه در بازدید مجموعه اقدامات راهداری انجام گرفته در ورودی غربی شهر سرخه به افزایش ارتقا ایمنی محور تاکید کرد و افزود: کاهش سوانح جاده ای و بهبود دید رانندگان از مهمترین اهداف این طرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار تجهیزات ایمنی شامل چشم گربه‌ای، باطومی و غیره در این محور نصب شده است، ادامه داد: به این منظور ۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان اجرای ۴۰۰ متر روشنایی و اصلاح یک هزار و ۲۰۰ متر روشنایی موجود را دیگر برنامه های این اداره کل ذکر کرد و توضیح داد: برای این طرح ها ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

صداقت اجرای خط نوشته، نقوش و علائم ایمنی را ۹۰ متر مربع اعلام کرد و اظهار داشت: تابلوهای اطلاعاتی نیز در سطح ۸۰ متر مربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال نصب شده است.

وی اضافه کرد: با مجموع این اقدامات اهدافی نظیر ارتقا ایمنی تردد و آگاهی بخشی به رانندگان و همچنین کاهش سوانح ترافیکی انجام گرفته است.

