به گزارش خبرنگار مهر، وحید صداقت ظهر شنبه در بازدید مجموعه اقدامات راهداری انجام گرفته در ورودی غربی شهر سرخه به افزایش ارتقا ایمنی محور تاکید کرد و افزود: کاهش سوانح جاده ای و بهبود دید رانندگان از مهمترین اهداف این طرح بوده است.

وی با اشاره به اینکه یک هزار تجهیزات ایمنی شامل چشم گربه‌ای، باطومی و غیره در این محور نصب شده است، ادامه داد: به این منظور ۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه صرف شده است.

معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان اجرای ۴۰۰ متر روشنایی و اصلاح یک هزار و ۲۰۰ متر روشنایی موجود را دیگر برنامه های این اداره کل ذکر کرد و توضیح داد: برای این طرح ها ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

صداقت اجرای خط نوشته، نقوش و علائم ایمنی را ۹۰ متر مربع اعلام کرد و اظهار داشت: تابلوهای اطلاعاتی نیز در سطح ۸۰ متر مربع و اعتبار ۳۰ میلیارد ریال نصب شده است.

وی اضافه کرد: با مجموع این اقدامات اهدافی نظیر ارتقا ایمنی تردد و آگاهی بخشی به رانندگان و همچنین کاهش سوانح ترافیکی انجام گرفته است.