به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در خصوص وضعیت معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها اظهار کرد: ادعای حذف معافیت رسانه‌ها و ورود کامل این بخش به چرخه مالیات‌ستانی صحیح نیست.

وی افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و به‌ویژه بند (ل) ماده ۱۳۹، دولت صرفاً مکلف به تعیین سقف درآمدی برای برخورداری از معافیت است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز در قوانین بودجه تکرار شده و رویه جدیدی محسوب نمی‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به تغییرات جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: سقف تعیین‌شده برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال آینده به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد.

وی این اقدام را در راستای ساماندهی نظام معافیت‌ها عنوان کرد و گفت: هدف از تعیین سقف، ایجاد انضباط مالی و تحقق عدالت مالیاتی در چارچوب قوانین بالادستی است.

ضرورت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

فعله‌گری با اشاره به حجم معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور اظهار کرد: گستردگی این معافیت‌ها یکی از چالش‌های نظام مالیاتی است و طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به دلیل معافیت‌ها محقق نشده است.

وی افزود: بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه نیز دولت مکلف شده است معافیت‌های غیرضرور را بازنگری و به سمت حمایت از فعالیت‌های مولد هدایت کند.

مدیرکل امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مقایسه‌های رسانه‌ای گفت: مقایسه معافیت‌های موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ با معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر، مقایسه‌ای نادرست است.

وی توضیح داد: در نظام مالیاتی ایران نیز بسیاری از خدمات مرتبط با رسانه‌ها از جمله چاپ، نشر، توزیع نشریات و تبلیغات داخلی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان معاف هستند.

فعله‌گری در پایان با رد برداشت‌های مطرح‌شده درباره فشار مالیاتی بر رسانه‌ها اظهار کرد: بررسی مجموعه قوانین نشان می‌دهد که درآمدهای رسانه‌ای همچنان مشمول معافیت هستند و افزایش سقف در بودجه ۱۴۰۵ نیز بیانگر تداوم حمایت دولت از این بخش است.