۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۵۹

افزایش سقف معافیت مالیاتی رسانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵

سنندج- مدیرکل مالیاتی کردستان با رد ادعاهایی درباره حذف معافیت رسانه‌ها گفت: دولت این معافیت‌ها را حذف نکرده بلکه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف درآمدی معافیت مالیاتی رسانه‌ها را افزایش داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان، با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در خصوص وضعیت معافیت‌های مالیاتی رسانه‌ها اظهار کرد: ادعای حذف معافیت رسانه‌ها و ورود کامل این بخش به چرخه مالیات‌ستانی صحیح نیست.

وی افزود: بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم و به‌ویژه بند (ل) ماده ۱۳۹، دولت صرفاً مکلف به تعیین سقف درآمدی برای برخورداری از معافیت است؛ موضوعی که در سال‌های گذشته نیز در قوانین بودجه تکرار شده و رویه جدیدی محسوب نمی‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان با اشاره به تغییرات جدید در لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: سقف تعیین‌شده برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی رسانه‌ها در سال آینده به ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد.

وی این اقدام را در راستای ساماندهی نظام معافیت‌ها عنوان کرد و گفت: هدف از تعیین سقف، ایجاد انضباط مالی و تحقق عدالت مالیاتی در چارچوب قوانین بالادستی است.

ضرورت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی

فعله‌گری با اشاره به حجم معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد کشور اظهار کرد: گستردگی این معافیت‌ها یکی از چالش‌های نظام مالیاتی است و طبق گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۸۵۳ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت به دلیل معافیت‌ها محقق نشده است.

وی افزود: بر همین اساس، در برنامه هفتم توسعه نیز دولت مکلف شده است معافیت‌های غیرضرور را بازنگری و به سمت حمایت از فعالیت‌های مولد هدایت کند.

مدیرکل امور مالیاتی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی مقایسه‌های رسانه‌ای گفت: مقایسه معافیت‌های موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ با معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای دیگر، مقایسه‌ای نادرست است.

وی توضیح داد: در نظام مالیاتی ایران نیز بسیاری از خدمات مرتبط با رسانه‌ها از جمله چاپ، نشر، توزیع نشریات و تبلیغات داخلی طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده همچنان معاف هستند.

فعله‌گری در پایان با رد برداشت‌های مطرح‌شده درباره فشار مالیاتی بر رسانه‌ها اظهار کرد: بررسی مجموعه قوانین نشان می‌دهد که درآمدهای رسانه‌ای همچنان مشمول معافیت هستند و افزایش سقف در بودجه ۱۴۰۵ نیز بیانگر تداوم حمایت دولت از این بخش است.

