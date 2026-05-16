به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالوهاب حسنوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات امنیتی پلیس در ماه‌های اخیر اظهار کرد: از زمان آغاز تجاوزات و تحرکات دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، یگان‌های تخصصی چک و خنثی (EOD) فرماندهی انتظامی استان اصفهان با آمادگی کامل عملیاتی در صحنه حضور داشته و به‌طور مستمر در مأموریت‌های حساس امنیتی فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در این مدت، موارد متعددی از اقلام و اشیای مشکوک در نقاط مختلف استان شناسایی شده که شامل مهمات عمل‌نکرده، قطعات پهپادی، اجزای مرتبط با پرتابه‌های موشکی و دیگر ادوات باقی‌مانده از اقدامات خصمانه دشمن بوده است. تمامی این موارد توسط تیم‌های تخصصی بررسی و در چارچوب ضوابط ایمنی و فنی، خنثی‌سازی و بی‌خطرسازی شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه تیم‌های چک و خنثی پلیس از نیروهای آموزش‌دیده و مجرب تشکیل شده‌اند، ادامه داد: این نیروها با استفاده از تجهیزات تخصصی و پیشرفته، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل‌های گزارش‌شده حاضر می‌شوند و پس از بررسی‌های دقیق، عملیات پاکسازی و ایمن‌سازی محیط را انجام می‌دهند که این موضوع نقش مهمی در جلوگیری از وقوع حوادث احتمالی و حفظ امنیت شهروندان داشته است.

سردار حسنوند با اشاره به افزایش تهدیدات و تحرکات دشمنان در مقاطع مختلف خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، تیم‌های EOD علاوه بر مأموریت‌های عملیاتی مرتبط با کشف و خنثی‌سازی مهمات، مسئولیت تأمین امنیت و پوشش تخصصی بسیاری از برنامه‌ها و تجمعات مهم استان را نیز بر عهده داشته‌اند.

وی تصریح کرد: از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به پوشش امنیتی مراسم تشییع شهدای گرانقدر، برگزاری نماز عید فطر، راهپیمایی روز جهانی قدس، تجمعات مردمی و مراسم بیعت با مقام معظم رهبری و همچنین سایر مناسبت‌های ملی و مذهبی اشاره کرد که همگی با حضور فعال تیم‌های تخصصی پلیس و رعایت کامل ملاحظات ایمنی برگزار شده است.

فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین به حضور مستمر این تیم‌ها در آیین‌های عبادی اشاره کرد و گفت: پوشش امنیتی نمازهای جمعه در شهرهای مختلف استان نیز به‌صورت هفتگی توسط این یگان‌ها انجام می‌شود تا هرگونه تهدید احتمالی پیش از وقوع شناسایی و مدیریت شود.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی چندین مورد بسته و خودروهای مشکوک نیز از سوی شهروندان گزارش شده که تیم‌های چک و خنثی پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های تخصصی، اقدامات لازم برای ایمن‌سازی محیط و رفع خطر را انجام داده‌اند.

سردار حسنوند با تأکید بر اینکه مأموریت‌های این یگان تنها به عملیات میدانی محدود نمی‌شود، افزود: بخش مهمی از فعالیت تیم‌های EOD در حوزه پیشگیری، شناسایی تهدیدات پنهان، ارتقای سطح آمادگی عملیاتی و ارائه آموزش‌های تخصصی به نیروهای مرتبط انجام می‌شود.

وی در پایان گفت: حضور مستمر و شبانه‌روزی تیم‌های چک و خنثی در سطح استان بیانگر آمادگی کامل پلیس برای مقابله با هرگونه تهدید احتمالی است و فرماندهی انتظامی استان اصفهان با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها برای حفظ امنیت پایدار و آرامش مردم تلاش می‌کند.

