مستند عملیات «ده - چهارده» رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند عملیات «ده ـ چهارده» با موضوع خنثی سازی موشک دشمن در یکی از منازل مسکونی یزد رونمایی شد.
این مستند روایتی نفسگیر از ۱۰ روز تلاش شبانهروزی برای کشف، خنثی سازی و انهدام موشک GBU-۳۹ شلیک شده توسط دشمن آمریکایی - صهیونی و نفوذ کرده به عمق چهاردهمتری منزل مسکونی در یزد است.
مستند «عملیات ده - چهارده» کاری از رضا عباسی مهرآبادی و تازهترین مستند از جنایات آمریکا بر علیه مردم مظلوم یزد میباشد که در صدا و سیمای استان یزد و روابط عمومی و تبلیغات سپاه الغدیر استان یزد تهیه شده است.
این مستند به زودی از شبکه یزد و شبکههای سراسری پخش خواهد شد.
