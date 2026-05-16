به گزارش خبرنگار مهر، هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

برهمین اساس اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرد که از فردا یکشنبه تا روز سه‌شنبه (۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت) دما کاهش نسبی بین سه تا ۶ درجه سلسیوس خواهد داشت که سبب تنش دمایی و احتمال سرمازدگی محصولات کشاورزی در مناطق سردسیر در غرب و جنوب استان خواهد شد.

بنا بر اعلام هواشناسی، کاهش دما همه مناطق استان به ویژه ارتفاعات غربی و جنوبی استان بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن(داران)، دهاقان، سمیرم، عسگران، فریدونشهر، شاهین شهر و میمه و نطنز را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش مصرف حامل انرژی در مناطق سردسیر استان و احتمال خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داده و توصیه کرده است که مصرف انرژی در مناطق سردسیر مدیریت شود و تدابیر پیشگیرانه در صنعت کشاورزی و کنترل دما گلخانه ها و مراغداریها مورد توجه باشد.