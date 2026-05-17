خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: ۲۹ ذیالقعده هر سال یادآور غمی عمیق در تاریخ تشیع است؛ سالروز شهادت جوانترین امام معصوم، حضرت جواد الائمه علیهالسلام. امامی که با وجود سن کم، درخششی خیرهکننده در عرصه علم، تقوا و مناظره داشت و هیمنه دانش و کرامت او، خلفای وقت را به وحشت انداخت.
امام محمد تقی (ع) در کودکی به امامت رسیدند و با حضور در مجامع علمی و مناظره با بزرگترین دانشمندان عصر خود، بینیازی علم الهی از سن و سال را به اثبات رساندند. اما این درخشش خیرهکننده، آرامش را از عباسیان گرفت. معتصم، خلیفه ستمگر عباسی که تداوم حضور نورانی امام را خطری برای خلافت خود میدید، دستور مسمومیت ایشان را توسط همسرشان، امالفضل دختر مأمون، صادر کرد.
نوای کاروان شهادت در حالی شامگاه بیست و نهم ذیالقده در کوچههای بغداد طنینانداز شد که امام جوان، در آستانه وداع با دنیا، با دلی آکنده از غم غربت و مظلومیت، جان به جانآفرین تسلیم کرد و پیکر مطهرشان در کنار جد بزرگوارشان، حضرت موسی بن جعفر (ع) در کاظمین آرام گرفت.
امام جمعه پارسیان: سیره امام جواد (ع) الگوی مبارزه با استکبار در «جنگ تحمیلی سوم» است
امام جمعه پارسیان با اشاره به شهادت جوانترین امام معصوم گفت: امام جواد (ع) در خفقانترین دوران، مبارزه با ظالمان را رها نکرد و امروز نیز الگوی جهاد تبیین و استکبارستیزی برای ملت ایران است.
حجتالاسلام والمسلمین جواد اسماعیلنیا، امام جمعه پارسیان، در سالروز شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابعاد شخصیتی و مبارزاتی نهمین امام شیعیان، اظهار داشت: دوران امامت امام جواد (ع) که به عنوان جوانترین امام ما شناخته میشود، سراسر مبارزه با دستگاه ظالم و غاصب عباسی بود.
وی افزود: ایشان بنا به اقتضای زمان، گاهی مبارزه را به صورت مخفیانه و گاهی آشکار پیش میبردند. این مبارزات در قالبهای متنوعی از جمله مناظرات علمی (چه مکتوب و چه شفاهی)، ساماندهی تشکلهای مردمی، و اعزام نماینده به میان طوایف و شهرهای مختلف انجام میشد.
امام جمعه پارسیان تأکید کرد: امام جواد (ع) به ما آموخت که حتی در سختترین و پرخفقانترین دوران، هرگز نباید دست از مبارزه با ظالمان و غاصبان برداشت؛ فقط شیوه مبارزه به اقتضای زمان تغییر میکند، اما پرچم مبارزه باید همواره برافراشته باشد.
حجتالاسلام اسماعیلنیا چهار راهبرد اساسی را از سیره مبارزاتی امام جواد (ع) برشمرد و گفت: مقابله با اندیشههای باطل و انحرافی، افشای نامشروع بودن حکومت ظالمان و غاصبان و برانگیختن مردم برای مقابله با آنها، ایجاد وحدت و مبارزه با تفرقه میان مسلمانان، و در نهایت «جهاد تبیین» برای آگاهسازی بدنه جامعه از حقیقت دستگاه ظالم و دفع شبهات از ذهن مسلمانان، از مهمترین محورهای مبارزاتی آن حضرت بود.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور خاطرنشان کرد: امروز ما در «جنگ تحمیلی سوم» به سر میبریم. ملت مبعوث شده ایران از اقشار مختلف، خصوصاً جوانان، پا در عرصه جهاد مقدسی گذاشتهاند که تا ریشهکنی استکبار جهانی از پای نخواهند نشست.
امام جمعه پارسیان تصریح کرد: امام جواد (ع) نه تنها در ابعاد فردی، عبادی و خانوادگی الگویی کامل برای جوانان و همه اقشار جامعه است، بلکه در عرصه مبارزاتی امروز نیز الگوگیری از سیره رفتاری و گفتاری ایشان میتواند کمککار مردم مجاهد ایران اسلامی باشد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت امام جواد (ع) و پدر بزرگوارش امام رضا (ع) که ایران و ایرانی در سایهسار حرم باصفای آن امام عزیز حضور دارند، ملت رشید، مؤمن و مقاوم ایران در این جبهه پیش رو پیروز و سربلند باشند.
امام جمعه قشم: امام جواد (ع) شهید راه عقلانیت و علم بود
امام جمعه قشم با اشاره به جایگاه عقل و علم در سیره نهمین امام شیعیان گفت: دشمنان ائمه همواره با عقل و علم عناد داشتند و امام جواد (ع) به عنوان الگوی تحقق انقلاب اسلامی، شهید راه عقلانیت است.
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی، امام جمعه قشم، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از مهمترین شاخصههای نظام تربیتی و ولایی امام جواد (ع) بحث عقل و علم است.
وی با اشاره به ماهیت مخالفت با رهبران الهی خاطرنشان کرد: معمولاً کسانی که با رهبران الهی مخالفت میکنند، همان دشمنان عقل و علم هستند. مخالفین امام جواد (ع) و سایر ائمه اطهار (ع) نیز چنین بودند؛ یعنی مخالفتشان از سر جهل بود که این جاهلیت، اصلیترین شاخصه جریان باطل محسوب میشود.
امام جمعه قشم با استناد به زیارت جامعه کبیره که آن را «نسخه تفسیر قرآن ناطق» خواند، افزود: در این زیارت شریف، از ویژگیهای بارز حضرات معصومین (ع) برخورداری از عقل و دانایی است. واژگانی مانند «نُهی» و «حِجی» که در این زیارت به کار رفته، هر دو مترادف با خردمندی و فرزانگی هستند.
حجتالاسلام حاجبی تصریح کرد: ائمه اطهار (ع) چون از هر رفتار ناپسندی دور هستند و فقط رفتار عاقلانه و عالمانه دارند، برخی به مخالفت با ایشان برمیخیزند. در روایات داریم که اهل بیت (ع) «عُلَماءُ اللّه» و «خُزّانُ عِلْمِ اللّه» هستند. همه اینها نشان میدهد که بشریت باید ذیل ولایت آلاللّه به حقیقت علم و دانایی دست پیدا کند. شرافت ما پیروان اهل بیت (ع) نیز به همین است که دارای بصیرت، علم، آگاهی و عقل باشیم؛ و الا فایده ندارد.
وی با بیان روایتی از امام زمان (عج) تأکید کرد: حضرت میفرمایند «جاهلان و کسانی که بال پشه از دینداری آنها محکمتر است، ما را آزار میدهند». در دنیای معاصر نیز «جاهلیت» سرآمد صفات طرف مقابل حق و پیروان حق است.
امام جمعه قشم، سبک مبارزاتی امام جواد (ع) را الگوی تحقق انقلاب اسلامی دانست و گفت: پیچیدهترین دشمنیها مانند آنچه مأمون عباسی با امام جواد (ع) داشت در این عصر وجود داشت. امام رضا (ع) هنگام ولادت امام جواد (ع) فرمودند «مولودی مبارکتر از این نیامده». در عصری که تهاجم عقیدتی حاکم بود، کسی که توانست معادلات را به نفع جریان حق تغییر دهد، امام جواد (ع) بود.
امام جواد (ع) مبتکر بحث آزاد اجتماعی در تاریخ تشیع است
حجتالاسلام حاجبی با اشاره به ابتکار عمل امام جواد (ع) در عرصه مبارزه، یادآور شد: مبارزه ایشان بسیار هدفمند بود و میتوان گفت امام جواد (ع) مبتکر بحث آزاد اجتماعی در تاریخ تشیع است. با اینکه سن کمی داشتند و امامت را در کودکی پذیرفتند، یک سیر مبارزاتی دقیق از جنس تبیین، روشنگری و بصیرتافزایی را برای جامعه و فهم عمومی به ارمغان آوردند.
وی ادامه داد: آگاهی حداکثری جامعه سبب میشود که فعالیت دینداران استمرار پیدا کند. انقلاب اسلامی و امامان انقلاب نیز از همین الگو یعنی امام جواد (ع) الهام گرفتهاند. در حقیقت امام جواد (ع) میتواند پیشآهنگ و الگوی حرکت انقلاب اسلامی باشد.
امام جمعه قشم در پایان تصریح کرد: امروز نیز انقلاب اسلامی که انقلاب حق است، دارای انقلابیون با بصیرت، علم و آگاهی است. در مقابل، چه در جبهه خودی و چه در جبهه دشمنان، کسانی قرار دارند که پایه اصلی آنها جهل است. به همین دلیل است که میگوییم امام جواد (ع) شهید راه عقلانیت و علم است و الگوی تحقق انقلاب اسلامی در سبک مبارزاتی ایشان تجلی یافته است.
