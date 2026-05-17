خبرگزاری مهر-گروه استانها-راضیه سالاری: امام جوادالائمه (ع)، نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، در حالی در سنین کودکی به مقام پیشوایی رسید که آن حضرت را می توان نماد اعجاز الهی در عصر اختناق عباسیان دانست. ایشان با حضور پربرکت و کوتاه خود در جهان اسلام، درخششی خیرهکننده از علم، کرامت و شجاعت را به نمایش گذاشتند و با وجود محدودیتهای شدید دستگاه خلافت، به تربیت شاگردان برجسته و تبیین معارف ناب دینی پرداختند.
سرانجام، ظلم و ستم معتصم عباسی، با مسموم کردن این جوان ۲۵ ساله اهل بیت (ع) در سال ۲۲۰ هجری قمری، پرده از چهره خونخوار دشمنی برداشت که تاب تحمل حجت خدا را نداشت. شهادت مظلومانه این امام همام، یادآور این حقیقت تلخ است که ستمگران هیچگاه نتوانستند در برابر نور خورشید ولایت تاب بیاورند و همواره با توطئه و جنایت، مسیر تاریخ را به انحراف کشاندند، هرچند که خون پاک امام جواد (ع)، آبیاری کننده درخت تنومند تشیع شد.
امام جمعه بندرخمیر: تمسک به سیره علمی امام جواد(ع) توطئههای دشمن را خنثی میکند
امام جمعه بندرخمیر با اشاره به نقش بیبدیل مناظرات و کرامات علمی امام جواد(ع) در خنثیسازی توطئههای فکری دشمنان، گفت: امروز نیز جبهه حق برای عبور از فتنهها نیازمند چنین رویکرد روشنگرانهای است.
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی، امام جمعه بندرخمیر، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زندگی کوتاه اما پربار نهمین ستاره ولایت، دریایی از عبرت و درسآموزی برای همه دورانها به ویژه شرایط پیچیده کنونی است.
وی با اشاره به فشار سیاسی و امنیتی حکومت عباسی بر امام جواد(ع) افزود: با وجود اینکه آن حضرت در سنین کودکی به مقام امامت نایل شدند، هیچگاه میدان مبارزه با طاغوت زمان را خالی نکردند و با حضور در مجامع علمی و برگزاری مناظرات چهره به چهره با بزرگان و دانشمندان آن عصر، پرده از چهره واقعی دستگاه خلافت برداشتند.
امام جمعه بندرخمیر تصریح کرد: دشمنان همواره تلاش داشتند چهره علمی و الهی ائمه(ع) را مخدوش کنند اما حضرت جوادالائمه(ع) با اتکا به علم لدنّی و بهرهمندی از خزانه الهی دانش، بارها مدعیان دروغین را در عرصه بحث و مناظره به زانو درآورد و ناتوانی آنها را به اثبات رساند.
حجتالاسلام صالحی، عصر حکومت مأمون و معتصم را یکی از تاریکترین ادوار خفقان فکری و سیاسی دانست و گفت: در چنین شرایطی که هرگونه فعالیت علمی و سیاسی شیعیان ممنوع و تحت شدیدترین نظارتها بود، امام جواد(ع) با تدبیر و هوشمندی، شبکه گستردهای از وکلا و نمایندگان را در شهرهای مختلف سازماندهی کرد و از این طریق ارتباط خود را با شیعیان حفظ و آنها را از خطرات انحرافی و بدعتهای نوظهور برحذر میداشت.
وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سبک مبارزاتی امام جواد(ع) برای نسل جوان اضافه کرد: امروز نیز دشمنان انقلاب اسلامی با بهرهگیری از ابزارهای مدرن رسانهای و فضای مجازی به دنبال شبههافکنی و ایجاد تردید در اذهان عمومی به ویژه جوانان هستند. بهترین راهکار برای مقابله با این تهاجم ترکیبی، همان روشی است که امام جواد(ع) در پیش گرفتند یعنی حضور به موقع، روشنگری هوشمندانه، پاسخ قاطع به شبهات و هرگز دست نکشیدن از اصول.
امام جمعه بندرخمیر در پایان خاطرنشان کرد: تمسک به سیره علمی و عملی امام جواد(ع) نه تنها ما را در برابر توطئههای نرم دشمن مقاوم میکند، بلکه با افزایش بینش و بصیرت دینی، توطئههای فکری و فرهنگی آنان را نقش بر آب خواهد ساخت. به امید روزی که همه ما بتوانیم پیروان راستینی برای این امام همام باشیم.
حجتالاسلام سهرابی: سیره امام جواد (ع) الگوی مقابله با استبداد فرهنگی است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با تسلیت شهادت نهمین امام شیعیان، رویکرد عباسیان در انزوای علمی امام جواد (ع) را مشابه توطئههای امروز دشمنان برای دور کردن نسل جوان از مساجد دانست.
حجتالاسلام والمسلمین مفید سهرابی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مظلومیت آن حضرت در سن ۲۵ سالگی، گفت: عباسیان از علم و موقعیتشناسی امام جواد (ع) هراس داشتند و با حبس و شهادت، سعی در خاموشی نور ایشان کردند؛ امروز نیز دشمن با هجمههای رسانهای به دنبال تضعیف نقش مسجد و روحانیت است.
حجتالاسلام سهرابی با تسلیت ایام شهادت امام جواد (ع)، اظهار داشت: آن حضرت در کوتاهترین دوران امامت خود، عمیقترین معارف را با شجاعت و استقامت ارائه دادند. امروز مبلغان دینی باید از این الگو بیاموزند که سنِ کم، هرگز مانع از نقشآفرینی مؤثر نیست.
وی افزود: یکی از درسهای بزرگ امام جواد (ع)، روشنگری در برابر انحرافات فکریِ زمانه بود. دستگاه خلافت تلاش میکرد با تحریم علمی و انزوای اجتماعی، ایشان را از صحنه خارج کند؛ اما آن حضرت با مناظراتِ ماندگار، چهره واقعی ستمگران را برملا ساخت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب با تأکید بر لزوم بصیرتافزایی در هیئتهای مذهبی، خاطرنشان کرد: باید مراسم سوگواری را به پایگاههای تبیین و روشنگری تبدیل کنیم. دشمن امروز با شبههافکنی و ناامیدسازی جوانان، همان مسیر استبداد فرهنگی عباسیان را دنبال میکند.
سهرابی در پایان گفت: برنامه داریم با همکاری هیئتهای مذهبی میناب، سلسله جلسات «سبک زندگی جوادالائمه (ع)» را با محوریت مساجد و برای گروههای سنی نوجوان برگزار کنیم تا سیره عملی آن امام همام برای نسل امروز ملموس و الهامبخش باشد.
حجتالاسلام خانجانی: ظلمستیزی امام جواد (ع) الگوی امروز مبلغان پارسیان است
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان پارسیان با تسلیت شهادت نهمین اختر تابناک امامت، انزوای علمی ایشان توسط عباسیان را یادآور هجمههای امروزی علیه روحانیت دانست و از اجرای طرح «کانونهای نور» در روستاهای محروم خبر داد.
حجتالاسلام والمسلمین محمد خانجانی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مظلومیت و کوتاهی عمر ۲۵ ساله آن حضرت، اظهار داشت: امام جواد (ع) در اوج جوانی، با سلاح علم و مناظره، در برابر دستگاه جبار عباسی ایستاد و امروز مبلغان ما نیز باید با شجاعت و بصیرت، پاسخگوی شبهات دشمن در فضای مجازی و حقیقی باشند
حجتالاسلام خانجانی با تأکید بر لزوم استفاده از سیره عملی امام جواد (ع) در برنامههای تبلیغی، خاطرنشان ساخت: آن حضرت در شرایطی امامت را بر عهده گرفتند که عباسیان همه تلاش خود را برای خاموش کردن نور ولایت به کار بسته بودند. حبس، تحریم علمی و در نهایت شهادت با زهر، نشانه ترس آنان از گسترش معارف ناب محمدی بود.
وی افزود: امروز نیز دشمن با جنگ ترکیبی و شبههافکنی در شبکههای اجتماعی، سعی در تضعیف باورهای دینی نسل جوان دارد. وظیفه ما در اداره تبلیغات اسلامی پارسیان، تربیت مبلغان جوان، مسلط به فنون مناظره و آگاه به شبهات روز است. به همین منظور، طرح «طلیعه داران هدایت» را ویژه روحانیون جوان پارسیانی در دست اجرا داریم.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی پارسیان در ادامه به برنامههای این نهاد در ایام شهادت اشاره کرد و گفت: هماهنگی لازم با مساجد روستایی بخشهای مرکزی و کوشکنار برای برگزاری مراسم سوگواری و سخنرانیهای بصیرتی انجام شده است.
خانجانی در پایان با تسلیت مجدد شهادت امام جواد (ع)، از مردم متدین پارسیان خواست تا با حضور پرشور در مراسم عزاداری، ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت نشان دهند و بیان داشت: برپایی ایستگاههای صلواتی در ورودی شهر و پخش نذورات سنتی در شب شهادت، جلوهای از عشق مردم این دیار به اهلبیت (ع) است.
