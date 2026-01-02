ناامیدسازی جامعه بازی در پازل دشمن صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به جایگاه اندیشه و تربیت دینی در تحولات معاصر، از مرحوم آیتالله علامه محمدتقی مصباح یزدی بهعنوان یکی از چهرههای برجسته فکری و تربیتی انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب، علامه مصباح را در تراز متفکرانی همچون علامه طباطبایی و شهید مطهری معرفی کردند و این نشاندهنده عمق علمی، فلسفی و شجاعت ایشان در دفاع از معارف اسلامی است.
وی افزود: علامه مصباح یزدی در میدان مبارزه با شبهات، هم صاحب علم بود و هم اهل مجاهدت؛ همانگونه که شهید سیدحسن نصرالله از او بهعنوان «مصباح المقاومه» یاد میکرد، چراکه مقاومت بدون پشتوانه فکری و الهی، به انحراف میانجامد.
امام جمعه قشم با اشاره به نقش این عالم برجسته در تربیت نیروهای جبهه مقاومت بیان کرد: به پیشنهاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، جلسات تربیتی علامه مصباح برای فرماندهان حزبالله لبنان برگزار شد و این نشان میدهد که پیروزیهای میدانی، محصول تربیت فکری و معنوی است.
حاجبی با تبریک میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر، تأکید کرد: امیرالمؤمنین (ع) پدر امت اسلامی و الگوی جامع عرفان، شجاعت، مدیریت و جهاد است و مکتب علوی، انسانهایی تربیت میکند که هم در میدان اندیشه و هم در میدان عمل، پیشگاماند.
وی اعتکاف را عبادتی ناب و بستری برای درک حقیقت انسان دانست و گفت: معتکف با فاصله گرفتن از هیاهوی دنیا، به درون خود بازمیگردد و از «خلق» به «خالق» میرسد؛ نتیجه این سیر، انسانی بصیر، آرام، شجاع و مسئولیتپذیر است که همچون حضرت زینب کبری (س)، پس از خودسازی، به اصلاح جامعه میپردازد.
خطیب جمعه قشم با اشاره بهمناسبتهای پیشرو از جمله سالروز شهادت سردار دلها و شهدای دانشجو تصریح کرد: دانشجو و نخبگان انقلابی، بلندگوی آگاهیبخش جامعه هستند و دشمن، پیشرفتهای علمی ایران را تاب نمیآورد؛ از اینرو در کنار فشارهای اقتصادی، جنگ روایتها و انحراف ذهنها را دنبال میکند.
حاجبی با هشدار نسبت به ناامیدسازی جامعه تصریح کرد: بزرگنمایی مشکلات و نادیده گرفتن پیشرفتها، حرکت در زمین دشمن است؛ مشکلات باید عاقلانه و درونزا حل شوند، نه اینکه به ابزار سوءاستفاده دشمن تبدیل شوند.
وی با قدردانی از برگزارکنندگان برنامههای دهه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان قشم، از نیروهای بسیج، سپاه، دستگاههای امنیتی، انتظامی و قضائی و همچنین کسبه و مردم مؤمن جزیره برای حفظ آرامش، امنیت و همدلی اجتماعی تقدیر کرد.
