تعیین تکلیف ۱۰ هزار کامیون دپو شده در مرز بازرگان با مصوبه جدید

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر عباسزاده عصر شنبه در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، درباره وضعیت کامیونهای متوقف شده در مرز بازرگان اظهار کرد: برای تعیین تکلیف حدود ۱۰ هزار کامیون دپو شده در این مرز، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مصوبهای صادر شد که بر اساس آن امکان ثبت سفارش این کامیونها در منطقه آزاد ارس فراهم شده است.
وی افزود: با اجرای این مصوبه، روند تعیین تکلیف و ترخیص کامیونهای معطل در مرز بازرگان تسهیل میشود و فعالان اقتصادی میتوانند از ظرفیت منطقه آزاد ارس برای ثبت سفارش استفاده کنند.
ناظرکل گمرکات آذربایجانشرقی ادامه داد: بر اساس ضوابط تعیین شده، استان آذربایجانشرقی نیز امکان ترخیص این کامیونها را با رعایت مقررات و ضوابط ترانزیتی خواهد داشت.
عباسزاده با اشاره به اهمیت این تصمیم در ساماندهی وضعیت کامیونهای متوقف شده در مرز بازرگان گفت: اجرای این مصوبه میتواند بخشی از مشکلات ایجاد شده برای واردکنندگان و فعالان حوزه حملونقل را برطرف کند و روند ورود و ترخیص کامیونها را سرعت بخشد.
