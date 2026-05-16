۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

استفاده از قایق‌های صیادی برای انتقال کالا از بنادر عمان در بندرخمیر

بندرخمیر- فرماندار خمیر، از اجرای طرح «قایق‌بَری» برای انتقال قانونی کالاهای اساسی از بنادر عمان به این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی از اجرای طرح «قایق‌بَری» برای تأمین و انتقال کالاهای اساسی از بنادر عمان، به‌ویژه بندر خصب، به این شهرستان خبر داد.

زرهی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح با هدف بهره‌گیری از ظرفیت شناورهای سبک بنزینی در مناطق مرزی و ساحلی و از طریق مجاری قانونی در حال اجراست و نقش مهمی در تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم دارد.

وی افزود: در چارچوب این طرح، جابه‌جایی و ورود کالاها با نظارت دستگاه‌های مسئول و در قالب ضوابط گمرکی انجام می‌شود.

فرماندار خمیر همچنین با اشاره به بازدید خود از اداره گمرک شهرستان گفت: در این بازدید، روند خدمات‌رسانی، وضعیت موجود و چالش‌های پیش‌رو بررسی و گزارشی از عملکرد حوزه‌های مختلف ارائه شد.

زرهی با تأکید بر اهمیت گمرک در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تصریح کرد: کارکنان گمرک خمیر در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ و هم‌زمان با شرایط خاص کشور، در حوزه صادرات، واردات و ترخیص کالاهای اساسی عملکرد قابل توجهی داشته‌اند.

