به گزارش خبرگزاری مهر، مراد زرهی از اجرای طرح «قایقبَری» برای تأمین و انتقال کالاهای اساسی از بنادر عمان، بهویژه بندر خصب، به این شهرستان خبر داد.
زرهی با اعلام این خبر اظهار کرد: این طرح با هدف بهرهگیری از ظرفیت شناورهای سبک بنزینی در مناطق مرزی و ساحلی و از طریق مجاری قانونی در حال اجراست و نقش مهمی در تسهیل تأمین کالاهای مورد نیاز مردم دارد.
وی افزود: در چارچوب این طرح، جابهجایی و ورود کالاها با نظارت دستگاههای مسئول و در قالب ضوابط گمرکی انجام میشود.
فرماندار خمیر همچنین با اشاره به بازدید خود از اداره گمرک شهرستان گفت: در این بازدید، روند خدماترسانی، وضعیت موجود و چالشهای پیشرو بررسی و گزارشی از عملکرد حوزههای مختلف ارائه شد.
زرهی با تأکید بر اهمیت گمرک در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تصریح کرد: کارکنان گمرک خمیر در فروردینماه ۱۴۰۵ و همزمان با شرایط خاص کشور، در حوزه صادرات، واردات و ترخیص کالاهای اساسی عملکرد قابل توجهی داشتهاند.
