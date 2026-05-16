به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: در راستای هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی فرآیندهای گمرکی و با هدف افزایش شفافیت، سرعت و پیش‌بینی‌پذیری تشریفات تجاری، زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی سامانه اوراسیا فراهم شده و این سامانه آماده بهره‌برداری است. این سامانه با هدف تسهیل بهره‌مندی فعالان اقتصادی از تخفیفات و معافیت‌های تعرفه‌ای پیش‌بینی شده در موافقتنامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا طراحی شده و مدیریت فرآیندهای مربوط به گواهی مبدأ و کالاهای مشمول این موافقتنامه را به صورت سامانه‌ای انجام می‌دهد.

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، بهره‌مندی از تخفیفات و معافیت‌های تعرفه‌ای واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا، منوط به ثبت گواهی مبدأ اوراسیا و انجام فرآیندهای مربوطه از طریق سامانه جامع گمرکی و بخش اوراسیا خواهد بود.



در این اطلاعیه تأکید شده است در صورت عدم استفاده از سامانه مذکور، واردات انجام‌شده در حکم واردات از کشورهای ثالث تلقی شده و بدون اعمال تخفیفات و معافیت‌های تعرفه‌ای، مشمول پرداخت کامل حقوق ورودی خواهد شد.

از دیگر اهداف راه‌اندازی این سامانه می‌توان به الکترونیکی‌سازی فرآیند اظهار و رسیدگی به گواهی مبدأ اوراسیا، حذف فرآیندهای کاغذی، تسریع تشریفات گمرکی و افزایش شفافیت در فرآیند واردات اشاره کرد.