تصادف ماکسیما و پراید در محور ایوانکی به گرمسار؛ ۷ نفر مصدوم شدند

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از برخورد دو خودرو ماکسیما و پراید شامگاه شنبه در کیلومتر ۲۰ محور ایوانکی به گرمسار خبر داد و بیان کرد: بلافاصله نجات گران پایگاه شهید سلیمانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی به مصدومیت هفت نفر در پی این حادثه اشاره داشت و ادامه داد: پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان توسط اورژانس به بیمارستان معتمدی گرمسار منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اضافه کرد: از هموطنان درخواست داریم با رعایت فاصله طولی، سرعت مناسب و خواب کافی از این حوادث تلخ پیشگیری و سفر خوبی را برای خود و دیگران فراهم کنند.