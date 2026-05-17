خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بوشهر به عنوان یکی از استان‌های راهبردی کشور، نقشی تعیین‌کننده در اقتصاد ملی ایفا می‌کند؛ استانی که قلب تپنده انرژی ایران، دروازه دریایی جنوب، قطب تولید خرما و یکی از مراکز اصلی صید و صیادی محسوب می‌شود.

در چنین زیست‌بوم پیچیده و چندبخشی، روابط عمومی‌ها صرفاً واحدهای اطلاع‌رسانی نیستند، بلکه به مثابه کنشگران راهبردی ارتباطات سازمانی و توسعه‌ای عمل می‌کنند که وظیفه مدیریت روایت، سرمایه اجتماعی و اقناع افکار عمومی را بر عهده دارند.

امروز، در شرایطی که افکار عمومی به سرعت تحت تأثیر جریان‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد، نقش روابط عمومی‌ها در استان بوشهر بیش از گذشته برجسته شده است. این نقش زمانی اثربخش خواهد بود که از سطح انتشار اخبار عبور کرده و وارد عرصه تحلیل، آینده‌نگری، مدیریت بحران و دیپلماسی رسانه‌ای شود.

حوزه انرژی؛ از اطلاع‌رسانی تا مدیریت ادراک

فعال حوزه رسانه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بخش انرژی شامل نفت، گاز و پتروشیمی، مهم‌ترین مزیت رقابتی استان بوشهر محسوب می‌شود. استقرار میدان‌های عظیم گازی، مجتمع‌های پتروشیمی و تأسیسات فرآورش انرژی، بوشهر را به یکی از کانون‌های اصلی تولید ثروت ملی تبدیل کرده است.

مهدی شمسی بیان کرد: در این میان، روابط عمومی‌ها با دو مأموریت کلیدی مواجه‌اند؛ تبیین دستاوردهای فنی و اقتصادی برای افکار عمومی و مدیریت انتظارات و دغدغه‌های اجتماعی جوامع پیرامونی.

وی افزود: در صنعت انرژی که ماهیتی تخصصی و فنی دارد، ترجمه مفاهیم پیچیده مهندسی، پروژه‌های توسعه‌ای، شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری به زبان قابل فهم برای مردم، نیازمند روابط عمومی‌های دانش‌بنیان و مسلط به ادبیات تخصصی است.

شمسی خاطرنشان کرد: همچنین در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، روابط عمومی‌ها نقش مهمی در انعکاس اقدامات زیست‌محیطی، اشتغال‌زایی و پروژه‌های عمرانی ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: مدیریت بحران‌های احتمالی، شایعات رسانه‌ای، مسائل زیست‌محیطی و مطالبات محلی نیز از جمله وظایفی است که بدون رویکرد ارتباطی فعال و پیش‌دستانه، می‌تواند به چالش‌های اجتماعی تبدیل شود.

دیپلماسی دریایی و اقتصاد دریا محور

یکی از فعالان حوزه ارتباطات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بوشهر با برخورداری از سواحل گسترده در خلیج فارس و سابقه تاریخی در تجارت دریایی، ظرفیت بالایی در حوزه بندری، کشتیرانی، لجستیک و صادرات دارد.

حامد عربزاده افزود: در چارچوب سیاست‌های کلان توسعه اقتصاد دریا محور، روابط عمومی‌ها می‌توانند نقش مهمی در تقویت تصویر استان به عنوان هاب تجاری و ترانزیتی جنوب کشور ایفا کنند.

وی تاکید کرد: تولید گزارش‌های تحلیلی درباره ظرفیت بنادر، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری دریایی، تعامل رسانه‌ای با فعالان اقتصادی و تبیین نقش بوشهر در زنجیره تأمین منطقه‌ای، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای برند استان کمک کند.

عربزاده تصریح کرد: در این میان، بهره‌گیری از ابزارهای نوین ارتباطی، تولید محتوای چندرسانه‌ای و حضور فعال در فضای مجازی، لازمه رقابت در عرصه روایت‌سازی اقتصادی است.

کشاورزی و شیلات؛ ضرورت برندسازی و روایت ارزش

دیگر فعال رسانه ای به خبرنگار مهر گفت: بوشهر یکی از قطب‌های تولید خرمای کشور است و بخش مهمی از اقتصاد مناطق مختلف استان به کشاورزی وابسته است. با این حال، چالش‌هایی همچون نوسانات بازار، خام‌فروشی، ضعف بسته‌بندی و محدودیت‌های صادراتی، نیازمند تبیین رسانه‌ای و مطالبه‌گری حرفه‌ای است.

روایت موفقیت‌های کشاورزان نمونه، معرفی برندهای بومی و استفاده از ظرفیت رسانه‌های تخصصی، می‌تواند تصویر خرمای بوشهر را در بازارهای هدف ارتقا دهد مسعود باقری ادامه داد: روابط عمومی‌ها در این حوزه می‌توانند با معرفی ظرفیت‌های فرآوری و صنایع تبدیلی، اطلاع‌رسانی درباره استانداردهای صادراتی، پیگیری مسائل بیمه، تسهیلات و حمایت‌های دولتی و ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان و بازار به تقویت زنجیره ارزش کشاورزی کمک کنند.

باقری تاکید کرد: صید و صیادی از ارکان هویت اجتماعی و اقتصادی استان بوشهر است. جامعه صیادی با چالش‌هایی همچون کاهش ذخایر آبزیان، محدودیت‌های فصلی، رقابت‌های غیرمجاز و مسائل معیشتی روبه‌رو است و در چنین شرایطی، روابط عمومی دستگاه‌های مرتبط باید نقش «رابط دو سویه» میان حاکمیت و صیادان را ایفا کنند.

وی گفت: شفاف‌سازی سیاست‌های شیلاتی، تبیین ضرورت حفاظت از منابع دریایی، آموزش الگوهای صید پایدار و انعکاس دغدغه‌های صنفی صیادان، از جمله کارکردهای مهم روابط عمومی در این عرصه است. مدیریت افکار عمومی در مواقع بروز تنش‌های صنفی یا تصمیمات محدودکننده نیز نیازمند ارتباط‌گیری مستمر و مبتنی بر اعتماد است.

گذار از روابط عمومی سنتی به روابط عمومی هوشمند

واقعیت آن است که بسیاری از روابط عمومی‌ها همچنان در چارچوب انتشار خبر و گزارش عملکرد باقی مانده‌اند. در حالی که اقتضای شرایط امروز، حرکت به سمت روابط عمومی داده‌محور، تحلیل‌گر و آینده‌نگر است.

استفاده از ابزارهای پایش افکار عمومی، تحلیل بازخورد رسانه‌ای، تولید محتوای هدفمند برای گروه‌های مختلف مخاطب، آموزش تخصصی نیروهای روابط عمومی و ایجاد شبکه هم‌افزا میان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی، از جمله الزامات تحول در این حوزه است.

همچنین هماهنگی میان روابط عمومی‌های فعال در حوزه انرژی، دریایی، کشاورزی و شیلات می‌تواند به شکل‌گیری یک روایت منسجم از توسعه بوشهر منجر شود؛ روایتی که هم ظرفیت‌های استان را برجسته کند و هم به حل مسائل آن کمک نماید.

بوشهر استانی است با مزیت‌های راهبردی ملی و منطقه‌ای. در چنین بستری، روابط عمومی‌ها اگر به درستی ایفای نقش کنند، می‌توانند موتور محرک سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار باشند. شرط تحقق این هدف، عبور از نگاه تشریفاتی و حرکت به سمت مدیریت حرفه‌ای ارتباطات است.

امروز بیش از هر زمان دیگر، توسعه بوشهر نیازمند روابط عمومی‌هایی است که آگاه، تخصص‌محور، مسئله‌شناس و جریان‌ساز باشند؛ روابط عمومی‌هایی که نه تنها بازتاب‌دهنده رویدادها، بلکه شکل‌دهنده افق آینده استان باشند.