استاندار قزوین: تعدیل نیرو در صنایع خط قرمز ما است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح یکشنبه در جلسه کارگروه اقتصاد و اشتغال استان با اشاره به جایگاه صنعتی قزوین به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور اظهار کرد: در پی جنگ تحمیلی اخیر، بخشی از صنایع استان با آسیب‌هایی مواجه شده‌اند و در شرایطی که همچنان در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، ضروری است با برنامه‌ریزی و هم‌افزایی، حمایت از بخش تولید با جدیت دنبال شود.

وی از تمرکز ویژه بر زنجیره تأمین خبر داد و افزود: تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت فعالان اقتصادی و تجار، روند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع استان تسهیل شود تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد.

استاندار قزوین در ادامه با تشریح پیامدهای انسانی رکود صنعتی تصریح کرد: در این شرایط، دو مسئله اصلی با جدیت دنبال می‌شود؛ نخست جلوگیری از تعدیل نیروی کار و دوم تأمین مواد اولیه. تیم اقتصادی استان از زمان بروز شرایط اخیر تلاش کرده است واحدهای تولیدی با کمترین آسیب ممکن به فعالیت خود ادامه دهند.

نوذری با هشدار نسبت به تبعات اجتماعی بیکاری خاطرنشان کرد: معتقدیم هر نیروی کار تنها یک شغل نیست، بلکه معیشت و آینده یک خانواده به آن وابسته است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای انجام شده که از افزایش بیکاری و آسیب به بازار کار استان جلوگیری شود و خروج صنایع از چرخه تولید که می‌تواند پیامدهای مستقیمی بر اشتغال داشته باشد، متوقف گردد.

استاندار قزوین در پایان با تحلیل ساختار تهدیدات اقتصادی گفت: در جنگ اقتصادی، گلوگاه‌های تولید، نظام بانکی و ساختار اقتصادی هدف قرار می‌گیرند. از این‌رو حفظ اشتغال و پشتیبانی از تولید، خط قرمز و اولویت اصلی استان در شرایط کنونی است.

وی همچنین بر نقش محوری بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت تجار و فعالان اقتصادی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری صنایع کمک کرده و مدیریت اقتصادی در شرایط دشوار را تسهیل کند. حمایت از بخش خصوصی و تقویت نقش‌آفرینی آن در مسیر پشتیبانی از تولید، از اولویت‌های استان است.