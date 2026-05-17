به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی شامگاه شنبه در نشست هماندیشی با محوریت «بررسی نقش و رسالت دانشگاهیان در جنگ ترکیبی رمضان» در سالن جلسات دانشگاه ملی مهارت استان سمنان بر ضرورت حضور فعال اساتید و نخبگان دانشگاهی در عرصه تبیین و روشنگری تأکید کرد و ابراز کرد: جنگ تحمیلی سوم با جنگهای پیشین تفاوتهایی دارد و از ابزارهای پیشرفتهتری در آن استفاده میشود.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی اساتید دانشگاه باید بیش از گذشته در صحنه حضور داشته باشند و با آگاهیبخشی، مانع شکلگیری شبهات شوند افزود: همانگونه که رهبر انقلاب تأکید کردهاند، در صورت بروز حوادث، مردم مبعوث می شوند دیدیم که این امر رخ داد و مردم به میدان آمدند و موجب شگفتی جهانیان شده است و قطعا این امر میتواند منشأ تحولات مهمی باشد.
وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون پارلمانی دولت سیزدهم با اشاره به فضای افکار عمومی جهان، مدعی شد که ادامه جنگ به سود طرف مقابل نیست و در افکار عمومی، مسئولیت تنشها متوجه دولت آمریکا و شخص رئیسجمهور این کشور دانسته میشود.
حسینی با اشاره به تبعات اقتصادی جنگ، از جمله افزایش قیمت انرژی و فشارهای اقتصادی در آمریکا، گفت: افزایش قابل توجه قیمت انرژی و تأثیر آن بر معیشت مردم، موضوعی نیست که به سادگی قابل مدیریت باشد. همچنین آزادسازی ذخایر استراتژیک نفتی در آمریکا و اروپا راهکاری موقتی است و نمیتواند برای مدت طولانی ادامه یابد.
وی با اشاره به توقف صدها کشتی نفتکش در تنگه هرمز و پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی، افزود: این موضوع آثار خود را بر بازارهای جهانی می گذارد.
وزیر اسبق ارشاد با بیان اینکه «جنگ رسانهای» امروز بخشی جداییناپذیر از جنگ نظامی است، تصریح کرد: در گذشته از «پیوست رسانهای» سخن گفته میشد، اما امروز جنگ رسانهای در متن جنگ نظامی قرار دارد.
حسینی افزود: شخص ترامپ بهطور مستمر از طریق شبکههای اجتماعی و رسانهها به روایتسازی و مدیریت افکار عمومی میپردازد تا اوضاع بازارهای جهانی را به نوعی کنترل کند.
حسینی افزود: دانشگاهیان و نخبگان باید پاسخگو باشند و ماهیت دشمنان این انقلاب و نظام را تبیین کنند؛ در برابر روایتسازیها و القائات رسانهای هوشیار باشند و با تبیین دقیق مسائل، مانع فریب افکار عمومی بهویژه نسل جوان شوند.
