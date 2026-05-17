تاکید پیرصالحی بر کارآمدی روابط عمومی در نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی پیرصالحی، کارآمدی روابط عمومی در زیستبوم نظارت سلامت را منوط به عبور پیامها از چهار فیلتر کلیدی دانست: صحتسنجی علمی مبتنی بر دادههای پایش ایمنی، تفکیک پیام بر اساس سطح ریسک محصولات، همخوانی زبانی با ذینفعان و پایش اثرگذاری پیام بر رفتار و سواد سلامت جامعه.
وی، همکاران در ستاد و معاونتهای غذا و دارو را در خط مقدم مدیریت اعتماد عمومی خواند و تأکید کرد: انتشار بهموقع هشدارهای ایمنی، شفافسازی ترکیبات محصولات و پاسخ مستند به شایعات، اقدامی پیشگیرانه در سطح کلان است. در عصر اطلاع همهگیری، کارشناسان روابط عمومی سپر محافظتی ذهنی مردم و پلی میان دادههای فنی نظارتی و درک عمومی از ایمنی کالاها هستند.
پیرصالحی با اشاره به اینکه تاریخ سلامت تنها آمار و پروتکل نیست، خاطرنشان کرد: رشادتها، ایثارگریها و شهادت فعالان زنجیره تأمین سلامت بهویژه در دفاعهای مقدس ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، اوراق زرینی هستند که باید با دقت و مسئولیتپذیری مستند شوند. روابط عمومیها به عنوان حافظان حافظه نهادی، وظیفه ثبت و انتقال این روایتها به نسلهای آینده را بر عهده دارند.
وی این روز را فرصتی برای تحکیم شبکه همکاری ستاد و معاونتهای غذا و دارو، بهروزرسانی پروتکلهای ارتباط بحران، تقویت آموزشهای تخصصی، راهاندازی سامانههای پایش هوشمند افکار عمومی و ایجاد آرشیو دیجیتال روایتهای ایثار در زنجیره سلامت دانست.
پیرصالحی در پایان، ۲۷ اردیبهشت را به فعالان عرصه ارتباطات سلامت به ویژه همکاران سازمان وغذا و دارو و معاونت های غذا و دارو تبریک گفت و با آرزوی توفیق روزافزون، ابراز امیدواری کرد با تکیه بر تخصص و همافزایی نهادی، گامهای مؤثرتری در مسیر ارتقای سواد سلامت و تضمین ایمنی فرآوردههای سلامتمحور برداشته شود.
