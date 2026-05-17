کشف پرونده قاچاق سوخت در سمنان؛ دپوی ۱۰۱ هزار لیتر سوخت در واحد تولیدی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف پرونده سوخت ‌خبر داد و در توضیحات بیان کرد: با اشراف اطلاعاتی پلیس دریافت که فردی اقدام به دپو سوخت یارانه ای در واحد تولیدی خود کرده است.

وی با اشاره به اینکه این واحد تولیدی در شهرک صنعتی مستقر بود، ادامه داد: هماهنگی های لازم انجام و دستور بازرسی محل صادر شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به دپو انجام گرفته نفت سفید، در ادامه اضافه کرد: مقدار ۱۰۱ هزار و ۶۷۷ لیتر سوخت قاچاق از نوع نفت سفید کشف شد.

حسینی ارزش این محموله را طبق نظر کارشناسان امر ۳۳ میلیارد ریال برآورد کرد و اظهار داشت: محموله به شرکت نفت تحویل داده شد.

وی از دستگیری یک متهم در این ماموریت خبر داد و تصریح کرد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شده است.