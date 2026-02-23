کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شاهرود؛ ۲ متهم دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه یکشنبه در انجام یک مأموریت پلیسی از اجرای دو عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این رویدادها مرتبط با قاچاق سوخت بوده است.

وی ادامه داد: در ماموریت نخست از یک محل دپو یکی از روستاهای شاهرود ۲۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه در عملیات دیگری چهار هزار و ۵۰۰ لیتر نفت گاز از خودرو نیسان کشف شد، ابراز داشت: راننده به عنوان متهم این پرونده دستگیر شده است.

شائینی ارزش محموله را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: سوخت کشف شده نیز به شرکت نفت تحویل داده شده است.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم هر گونه موارد مشکوک را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع مورد رسیدگی واقع شود.