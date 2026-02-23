۴ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۰۰

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شاهرود؛ ۲ متهم دستگیر شدند

شاهرود- فرمانده انتظامی شاهرود، از کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در دو عملیات جداگانه خبر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا شائینی شامگاه یکشنبه در انجام یک مأموریت پلیسی از اجرای دو عملیات پلیسی در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این رویدادها مرتبط با قاچاق سوخت بوده است.

وی ادامه داد: در ماموریت نخست از یک محل دپو یکی از روستاهای شاهرود ۲۸ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شاهرود با اشاره به اینکه در عملیات دیگری چهار هزار و ۵۰۰ لیتر نفت گاز از خودرو نیسان کشف شد، ابراز داشت: راننده به عنوان متهم این پرونده دستگیر شده است.

شائینی ارزش محموله را ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: سوخت کشف شده نیز به شرکت نفت تحویل داده شده است.

وی اضافه کرد: از شهروندان درخواست داریم هر گونه موارد مشکوک را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا موضوع مورد رسیدگی واقع شود.

کد خبر 6757093

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها