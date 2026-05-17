تکلیف بیمه تکمیلی بازنشستگان کشوری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، در مراسم امضای قرارداد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه دی، فرآیند انتخاب بیمهگر جدید را به یک «ماراتن» تشبیه کرد و گفت: مسیر سختی را پشت سر گذاشتیم. هدف ما عملیاتی شدن ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که بهرغم پیگیریهای فراوان در دولت، هنوز در مرحله بررسی است؛ لذا برای جلوگیری از وقفه در خدماترسانی، با برنامهریزی دقیق وارد فاز اجرایی با شرکت جدید شدیم.
وی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد نسبت به گذشته، اظهار داشت: ملاک اصلی قضاوت درباره عملکرد ما، میزان رضایتمندی بازنشستگان در سال آینده است. وظیفه ذاتی ما ارائه خدمت است و اگر بازنشستگان از کیفیت خدمات بیمه دی رضایت داشته باشند، میتوانیم بگوییم در انجام مأموریت خود موفق بودهایم.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، با عنوان این مطلب که نگاه ما به گروه ذی نفع باید تغییر کند، افزود: بازنشسته در تمام دنیا باید فراغت بهینه و هدفمند داشته باشد، اما متأسفانه ایجاد دغدغههای مستقیم و غیرمستقیم در حوزه بیمه و حقوق، این مسیر استراحت را با چالش مواجه کرده است که باید اصلاح شود.
وی همچنین به تقویت بخش نظارتی و پاسخگویی اشاره کرد و گفت: مرکز تماس ۲۵۰۰ و هماهنگی میان کانونهای بازنشستگی و شرکت بیمه، ابهامات احتمالی در شروع قرارداد را برطرف خواهد کرد. پاسخها به صورت مکتوب و شفاف در کانالهای اطلاعرسانی منتشر میشود تا گلهمندیهای سنوات گذشته تکرار نشود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن ابراز خرسندی از قرارداد شرکت بیمه دی با بیش از ۸۵ درصد مراکز درمانی کشور، تصریح کرد: این پوشش گسترده، نگرانی ما را بابت دسترسی بازنشستگان به خدمات باکیفیت کاهش میدهد. با توجه به اینکه پرداختهای حقوقی ممکن است کاملاً با نرخ تورم همخوان نباشد، مدیریت هزینههای درمان میتواند به حفظ قدرت خرید بازنشستگان کمک شایانی کند.
ازوجی بر ضرورت رعایت نظم در پرداخت سهم بیمهگر و بررسی راهکارهایی برای واریز بهموقع مبالغ تأکید کرد.
