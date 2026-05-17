به گزارش خبرنگار مهر، محسن کریمی ظهر یک‌شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک فرد سنجاب ایرانی که پیش‌تر توسط یک خانواده به‌طور ناخواسته در محیط خانگی نگهداری می‌شد، پس از اطلاع از وحشی‌بودن این گونه و مخاطرات ناشی از ادامه نگهداری، توسط همان خانواده به مرکز درمان و بازپروری حیات‌وحش استان تحویل داده شد.

وی گفت: این حیوان پس از انتقال به مرکز، توسط کارشناسان مورد ارزیابی کامل جسمانی و رفتاری قرار گرفت و طی دوره‌ای از مراقبت‌های دامپزشکی، تغذیه تخصصی و بازپروری، شرایط لازم برای بازگشت به طبیعت را بازیابی کرد.

کریمی افزود: پس از تأیید سلامت کامل، این سنجاب در زیستگاه طبیعی خود در منطقه حفاظت‌شده هلن که از زیستگاه‌های مهم گونه سنجاب ایرانی در کشور به شمار می‌رود، رهاسازی شد.

وی بیان کرد: نگهداری گونه‌های حیات‌وحش در محیط‌های خانگی می‌تواند موجب بروز استرس، اختلالات تغذیه‌ای، کاهش مهارت‌های بقا و در نهایت افزایش خطر مرگ در طبیعت شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال‌وبختیاری از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا مواجهه با گونه‌های حیات‌وحش، از نگهداری آن‌ها در محیط‌های غیرطبیعی خودداری کرده و موارد را از طریق اداره حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند.