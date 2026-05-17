اولویت استانداری تهران تکمیل تنها شهر فرودگاهی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و پس از بازدید از مجموعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، با اشاره به جلسهای که با مدیران ارشد این مجموعه برگزار شده، اظهار داشت: تنها شهر فرودگاهی کشور در پایتخت قرار دارد و این تأسیسات بر اساس تکالیف قانونی برنامه پنجم و هفتم توسعه احداث شده است.
به گفته وی، تکمیل، توسعه و بهرهبرداری کامل از این مجموعه ارزشمند، هم برای استانداری تهران و هم برای وزارت راه و شهرسازی که متولی اصلی آن است، در زمره اولویتهای اصلی قرار دارد.
معتمدیان تأکید کرد که بسیاری از کشورهای جهان امروز چنین زیرساختهایی را در رأس برنامههای خود قرار دادهاند.
استاندار تهران با اشاره به موقعیت ممتاز و منحصربهفرد پایتخت، خاطرنشان کرد: تهران شاهراه اصلی ارتباطات هوایی، ریلی و زمینی کشور است و از لحاظ لجستیک و دسترسی به استانهای مختلف، نقش هاب مرکزی را ایفا میکند. بنابراین، توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) میتواند این جایگاه را بیش از پیش تقویت کند.
معتمدیان یکی از راهبردهای اصلی را جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تکمیل این مجموعه دانست و گفت: قطع به یقین، اولویت ما این است که این فرصت ارزشمند را به سرمایهگذاران معرفی کنیم. برنامههایی در این زمینه خواهیم داشت تا فرصتهای سرمایهگذاری در سراسر کشور به فعالان اقتصادی معرفی شود و از این ظرفیت برای توسعه شهر فرودگاهی استفاده کنیم.
به گفته استاندار تهران، اقتصاد دیجیتال، لجستیک، تجارت و بازرگانی از جمله موضوعات مهمی هستند که در روند توسعه این منطقه لحاظ خواهند شد.
وی افزود: با توجه به اینکه تأمین کالاهای اساسی و زنجیره ارزش در دستور کار دولت قرار دارد و اختیاراتی نیز به استانها تفویض شده است، تلاش میکنیم از ظرفیت شهر فرودگاهی برای تأمین نیازهای اساسی مردم استان تهران نیز بهره ببریم.
معتمدیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری مدیران مجموعه و حمایت دولت، بتوان گامهای مؤثری در جهت بهرهبرداری کامل از این پروژه ملی برداشت.
