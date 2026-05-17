۵۲ هزار دادگاه برخط در خراسان جنوبی؛ مراجعات حضوری ۳۷ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری خراسان جنوبی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: حرکت به سمت دادرسی الکترونیک و قوه قضاییه هوشمند، ضرورتی اجتنابناپذیر است و اگر دستگاه قضایی همگام با تحولات فناوری پیش نرود، از روند توسعه عقب خواهد ماند.
عباس اسماعیلی با اشاره به تأکید اسناد بالادستی و برنامههای قوه قضاییه بر توسعه خدمات الکترونیک افزود: سال گذشته بیش از ۵۲ هزار جلسه دادگاه برخط در استان برگزار شد که نقش مهمی در کاهش هزینهها، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و افزایش رضایت عمومی داشته است.
وی با اشاره به پهناوری خراسان جنوبی و فاصله زیاد برخی حوزههای قضایی تا مرکز استان اظهار کرد: در برخی مناطق فاصله تا بیرجند به ۴۰۰ کیلومتر میرسد و دادرسی الکترونیک توانسته بخش قابل توجهی از رفتوآمدهای مردم را کاهش دهد.
معاون فناوری اطلاعات دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: اجرای دادگاههای برخط از دوران شیوع کرونا آغاز شد و اکنون بسیاری از جلسات دادگاه، اخذ اظهارات و برخی اقدامات دادسراها به صورت مجازی انجام میشود.
اسماعیلی یکی از آثار مهم این طرح را افزایش صلح و سازش در پروندهها دانست و گفت: کاهش تنشهای ناشی از مواجهه حضوری و حذف هزینههای رفتوآمد، زمینه مصالحه میان طرفین را بیشتر کرده است.
وی افزود: در سال ۱۳۹۸ حدود ۹۸۰ هزار مراجعه مردمی به مراجع قضایی استان ثبت شده بود اما این رقم در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۱۰ هزار مراجعه کاهش یافته که معادل ۳۷ درصد کاهش مراجعات حضوری است.
معاون فناوری اطلاعات دادگستری استان همچنین از برگزاری ۱۱۲ دادگاه برخط بینالمللی با حضور اصحاب پرونده در کشورهایی از جمله آلمان، انگلیس، اتریش، پاکستان، بحرین و آمریکا خبر داد.
در ادامه، معاون حل اختلاف دادگستری خراسان جنوبی نیز با تأکید بر اهمیت تقویت شوراهای حل اختلاف گفت: استقرار شوراها در کنار دادگاهها و دادسراها میتواند روند ارجاع پروندهها به صلح و سازش را تسهیل کند.
حجتالاسلام والمسلمین وحدانینیا افزود: شوراهای حل اختلاف نهادی مردمی هستند و باید ضمن افزایش تعامل با محاکم، هویت مردمی و رویکرد صلحمحور خود را حفظ کنند.
وی با اشاره به فرهنگ صلحطلبانه مردم خراسان جنوبی تصریح کرد: باورهای دینی و فرهنگی مردم این استان بستر مناسبی برای گسترش فرهنگ سازش و حل مسالمتآمیز اختلافات فراهم کرده است.
