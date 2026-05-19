۶ هزار و ۹۰۴ جلسه دادرسی الکترونیک در قزوین انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا با اعلام این خبر، گسترش خدمات غیرحضوری قضایی را یکی از محورهای اصلی سند تحول قضائی و دستورالعمل هوشمندسازی فرایندهای قضائی دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از مراجعات به دادگستری‌ها صرفاً برای طرح دعوی یا اطلاع از وضعیت پرونده خود می باشد که این امر موجب ازدحام و کاهش توان پاسخگویی می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه فناوری های نوین این چالش را به فرصت تبدیل کرده است، تصریح کرد: با بهره‌گیری از سامانه‌های مکانیزه، ضمن تسریع در پاسخگویی، صرفه‌جویی در زمان، بهبود کیفیت خدمات و ایجاد ارتباط غیرحضوری، رضایت مراجعان به سادگی تأمین شده است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در این نوع دادرسی، با فراهم شدن امکان تشکیل دادگاه به صورت مجازی، حضور از طریق رایانه و ویدئو کنفرانس، مشکلات ناشی از مسافت طولانی از میان برداشته می‌شود و اشخاص در هر محدوده جغرافیایی می‌توانند به دعوای خود رسیدگی کنند.

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا در ادامه با اشاره به رشد ۵۶ درصدی دادگاه‌های علنی برخط اظهار کرد: در سال گذشته ۴۰۶ جلسه دادگاه علنی برخط با هدف افزایش آگاهی عمومی، ترویج فرهنگ حقوقی و به‌ویژه بهره‌مندی دانشجویان، طلاب، اساتید حوزه و دانشگاه و عموم مردم، به صورت زنده و برخط برگزار می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: این دادگاه‌ها در راستای اصل ۱۶۵ قانون اساسی و سند تحول قضایی و بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته به صورت مستمر در بستر سامانه‌های الکترونیک در دسترس عموم قرار دارد و زمان‌بندی برگزاری جلسات از طریق کانال‌های اطلاع‌رسانی دادگستری استان و یا از طریق سایت اطلاع رسانی دادگاه های علنی برخط به نشانی https://eadl.ir/allOC انجام می‌شود.