۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۳۴

ارزیابی برخط املاک؛ گام جدید قوه قضاییه برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از ایجاد امکان ارزیابی برخط املاک برای پذیرش به‌عنوان وثیقه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: در گام جدید «هوشمندسازی عدالت»، در آینده‌ای نزدیک، امکان ارزیابی برخط املاک برای پذیرش به‌عنوان وثیقه فراهم خواهد شد که می‌تواند ضمن تسریع فرآیندهای قضایی، از بخش قابل توجهی از بازداشت‌های غیرضروری و مراجعات زمان‌بر جلوگیری کند.

بزرگترین مزیت این اقدام این است که فرد برای چند روز یا چند هفته صرفا منتظر کارشناسی ملک و طی تشریفات اداری در بازداشت نمی‌ماند و در صورت کفایت وثیقه اساسا بازداشت نمی‌شود.

