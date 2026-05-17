۶ هزار البرزی در خطر سکته قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صیادی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز، امروز از اجرای برنامه‌های گسترده غربالگری، شناسایی و مراقبت بیماران مبتلا به فشارخون بالا در این استان خبر داد و گفت: نزدیک به ۳۱۷ هزار نفر از افراد بالای ۳۰ سال بررسی شدند.

وی به مناسبت ۲۷ اردیبهشت، روز جهانی فشارخون، با اشاره به اینکه فشارخون بالا از مهمترین عوامل سکته‌های قلبی و مغزی، نارسایی قلبی و کلیوی است، اظهار داشت: این بیماری با وجود خطرناک بودن، قابل پیشگیری و کنترل بوده و با اندازه‌گیری منظم میتوان از عوارض آن جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه عواملی مانند استرس، تغذیه نامناسب، اضافه‌وزن، کم‌تحرکی و مصرف دخانیات خطر ابتلا را افزایش میدهد، بر ضرورت مراجعه منظم مردم به مراکز بهداشتی تأکید کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز افزود: در سال ۱۴۰۴، از مجموع افراد غربالگری شده، ۱۴ هزار و ۲۰۸ نفر دارای سابقه فشارخون بالا بودند و بیش از ۶ هزار نفر بدون سابقه قبلی، به عنوان موارد مشکوک شناسایی و برای بررسی بیشتر به پزشک ارجاع شدند.

دکتر صیادی خاطرنشان کرد: اندازه‌گیری فشارخون در افراد بالای ۳۰ سال در مناطق روستایی توسط بهورزان و در مناطق شهری توسط مراقبان سلامت انجام میشود و آموزشهای لازم برای کنترل بیماری و اصلاح سبک زندگی به بیماران ارائه می شود.