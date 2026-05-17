۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۵۰

کشف بیش از ۳ هزار دستگاه گوشی همراه قاچاق در قشم

بندرعباس-جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف و ضبط سه هزار و ۴۹۸ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق به ارزش ۱۷۵ میلیارد ریال در شهرستان قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم با همکاری نیروهای یگان امداد، در محور مواصلاتی لافت به گورزین یک دستگاه خودروی تویوتا تک‌کابین را که در حال حمل کالای قاچاق بود، شناسایی و متوقف کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی دقیق از این خودرو، تعداد سه هزار و ۴۹۸ دستگاه گوشی تلفن همراه از برندهای سامسونگ و نوکیا کشف شد، افزود: این محموله فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی و مجوزهای گمرکی لازم جهت ورود به کشور بوده است.

این مقام انتظامی ارزش تقریبی این محموله قاچاق را ۱۷۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این عملیات، راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، جهت سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

