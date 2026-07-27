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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۴۵

کشف ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در قشم

کشف ۷۲۰ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در قشم

قشم - فرمانده انتظامی شهرستان قشم از کشف ۷۲۰ هزار نخ انواع سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۴۳ میلیارد ریال و دستگیری یک متهم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدعلی نصرتی، اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قشم در راستای مقابله جدی و قاطع با پدیده قاچاق کالا و ارز روز گذشته هنگام گشت‌زنی در محور مواصلاتی «برکه خلف» به سمت «دیرستان» به یک دستگاه خودرو تویوتا مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: راننده خودرو بدون توجه به دستور پلیس اقدام به فرار کرد که پس از تعقیب و گریز در یک عملیات ضربتی خودرو متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۷۲ کارتن شامل ۷۲۰ هزار نخ انواع سیگارهای خارجی قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان قشم با اشاره به اینکه ارزش این کالای قاچاق بر اساس برآورد کارشناسان اقتصادی ۴۳ میلیارد ریال اعلام شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6900206

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