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۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۸

۶ دستگاه خودروی قاچاق ۶۶۰ میلیارد ریالی در قشم کشف شد

۶ دستگاه خودروی قاچاق ۶۶۰ میلیارد ریالی در قشم کشف شد

بندرعباس - جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف ۶ دستگاه خودروی قاچاق فاقد اسناد گمرکی به ارزش ۶۶۰ میلیارد ریال در شهرستان قشم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری، اظهار کرد: مأموران پلیس شهرستان قشم در اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت‌زنی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه کامیون تریلی خودروبر که در منطقه‌ای خلوت متوقف شده بود، مشکوک شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بازرسی از این خودرو ۶ دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس قاچاق را که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی بود، کشف و توقیف کردند. بررسی‌ها نشان داد این خودروها از استان بوشهر بارگیری و به مقصد شهرستان قشم در حال انتقال بودند.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان ارزش خودروهای کشف شده را بنا بر نظر کارشناسان اقتصادی ۶۶۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

سرهنگ دولتیاری با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقانونی و قاچاق که موجب اخلال در اقتصاد کشور شود، با قاطعیت و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6875550

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