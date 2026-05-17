به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائی‌نیا در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسان شمالی که ظهر یک‌شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اولویت‌بخشی به بنگاه‌های بزرگ و توانمند برای دریافت تسهیلات و رفع موانع تولید آن‌ها از برنامه‌های مهم استان است.

وی با اشاره به ضرورت همکاری متقابل بانک‌ها و تولیدکنندگان افزود: زمانی که شرکت‌های بزرگ خراسان شمالی انتظار دریافت تسهیلات دارند، لازم است منابع مالی خود را نیز در بانک‌های مستقر در داخل گردش دهند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی ادامه داد: احیای واحدهای تولیدی راکد از دیگر اولویت‌های استان است و در حال حاضر پنج واحد راکد شناسایی شده که باید در سال جاری مورد حمایت ویژه قرار گیرند.

رجائی‌نیا تصریح کرد: پروژه‌ها باید بر اساس نیازهای واقعی توسعه‌ای استان اولویت‌بندی شوند و بانک‌های استانی نیز در تسریع روند اعطای تسهیلات همکاری لازم را داشته باشند.

وی افزود: در این نشست پرونده چند واحد اقتصادی استان از جمله شرکت آلومینای ایران، شرکت بلور آب، شرکت سنگ جهان‌نمای پارت و شرکت تعاونی پوشاک اسفراین برای رفع موانع و تسهیل امور مالی بررسی شد.