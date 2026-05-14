به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجائینیا عصر پنجشنبه در کارگروه تنظیم بازار خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: موجودی ذخایر کالایی استان و روند مستمر تأمین آنها بسیار مطلوب است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی گفت: دستورالعمل تنظیم بازار به سرعت در استان بومیسازی و در اختیار تیمهای نظارتی جهت اقدامات عملیاتی قرار گرفت.
رجائینیا بهرهبرداری مناسب از تمام ظرفیتها برای تأمین کالا و مواد اولیه واحدهای تولیدی را ضروری دانست و افزود: زنجیره تأمین، توزیع و نظارت اقلام اساسی بازار به صورت مستمر در حال رصد است و هیچ خللی در این روند نباید ایجاد شود.
وی تأکید کرد: نظارت بر بازار به ویژه نظارتهای هوشمند و بهرهگیری از سامانههای نظارتی که موجب تسریع در نیل به اهداف و برنامهها میشود، ضروری است.
رجائینیا از برخورد قانونی با هر گونه تخلف احتمالی در کمترین زمان ممکن خبر داد و از رسانهها خواست این موضوع را به اطلاع مردم برسانند.
وی با اشاره به اینکه در رسیدگی به تخلفات از ظرفیتهای قانونی دستگاه قضایی و تعزیرات حکومتی استفاده میشود، گفت: هماستانیها با مشاهده هر گونه تخلف میتوانند شکایات خود را به واحد رسیدگی به شکایات سازمان صمت یا شماره تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.
