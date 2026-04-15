به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایی‌نیا ظهر چهارشنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با قدردانی از مردم در به حداقل رساندن خریدهای هیجانی در شرایط حاکم بر کشور گفت: خوشبختانه خراسان شمالی در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی ندارد و با ورود به موقع به ذخایر استان، اجازه ندادیم احساس کمبودی در بین مردم ایجاد شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از سفر هزار و ۵۰۰ ناوگان حمل و نقل خراسان شمالی به بنادر جنوبی با هدف تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: ناوگان حمل و نقل خراسان شمالی با توجه به شرایط آرام جنگی که در استان داشتیم، به سایر استان‌ها نیز حمل کالا انجام داد.

رجایی‌نیا همچنین به ثبت سفارش ۱۳ هزار کالا اشاره کرد و افزود: متناسب با نیاز بازار، مداخلات نظارتی در زمان مناسب و به صورت مستمر انجام شد که تاکنون ۴ هزار بازرسی توسط تیم‌های نظارتی ثبت شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی هم‌اکنون بیش از زمانی است که قبل از جنگ بوده است، تصریح کرد: تلاش ما این است با توجه به حضور هموطنان عزیز از سایر نقاط کشور در خراسان شمالی، تأمین کالاهای اساسی دارای ثبات و متناسب با نیاز مردم است.