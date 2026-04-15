  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

رجایی‌نیا: ذخایر کالاهای اساسی خراسان شمالی مطلوب است

بجنورد- سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی گفت: ذخایر کالاهای اساسی استان مطلوب است و تأمین کالاها با ثبات و متناسب با نیاز مردم انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رجایی‌نیا ظهر چهارشنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با قدردانی از مردم در به حداقل رساندن خریدهای هیجانی در شرایط حاکم بر کشور گفت: خوشبختانه خراسان شمالی در تأمین کالاهای اساسی هیچ مشکلی ندارد و با ورود به موقع به ذخایر استان، اجازه ندادیم احساس کمبودی در بین مردم ایجاد شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی از سفر هزار و ۵۰۰ ناوگان حمل و نقل خراسان شمالی به بنادر جنوبی با هدف تأمین کالاهای اساسی خبر داد و گفت: ناوگان حمل و نقل خراسان شمالی با توجه به شرایط آرام جنگی که در استان داشتیم، به سایر استان‌ها نیز حمل کالا انجام داد.

رجایی‌نیا همچنین به ثبت سفارش ۱۳ هزار کالا اشاره کرد و افزود: متناسب با نیاز بازار، مداخلات نظارتی در زمان مناسب و به صورت مستمر انجام شد که تاکنون ۴ هزار بازرسی توسط تیم‌های نظارتی ثبت شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه ذخایر کالاهای اساسی هم‌اکنون بیش از زمانی است که قبل از جنگ بوده است، تصریح کرد: تلاش ما این است با توجه به حضور هموطنان عزیز از سایر نقاط کشور در خراسان شمالی، تأمین کالاهای اساسی دارای ثبات و متناسب با نیاز مردم است.

کد مطلب 6801763

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها