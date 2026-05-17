تقدیر معاون سازمان تبلیغات اسلامی از مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین رضا عزتزمانی معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی، با صدور پیامی از تلاشها و خدمات جهادی حجتالاسلام والمسلمین مهدی اخوان صباغ مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان تقدیر کرد.
در این پیام آمده است: سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان نهادی فرهنگی و دینی که مسئولیت توسعه فرهنگ اسلامی و ساماندهی ارزشهای دینی در جامعه را بر عهده دارد، همواره تلاش کرده است با توجه به محرومیتهای فرهنگی، نیازهای تبلیغی، ویژگیهای اقلیمی، بافت جمعیتی و ظرفیتهای قومی استانها، از تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای ارتقای فرهنگ دینی بهره گیرد.
معاون فرهنگی و راهبری استانهای سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه این پیام، همکاری، همراهی و همت مدیران و دلسوزان عرصه فرهنگ را از عوامل مهم تحقق اهداف فرهنگی و تبلیغی برشمرد و از خدمات ارزنده و مدیریت جهادی حجتالاسلام اخوان صباغ در راهبری ادارهکل تبلیغات اسلامی خوزستان قدردانی کرد.
حجتالاسلام عزتزمانی در این پیام ضمن آرزوی سلامتی و توفیق برای همه خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی بر استمرار حرکت در مسیر منویات امامین انقلاب و مقام معظم رهبری تأکید کرد.
