به گزارش خبرنگار مهر، اصغر بحرانی عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران، با تبریک فرارسیدن «هفته سلامت» و «هفته جمعیت» به همه تلاشگران و مدافعان سلامت جامعه و گرامیداشت یاد شهدا، به‌ویژه شهدای سلامت، از تلاش‌های فعالان عرصه ارتباطات و رسانه تقدیر کرد.

وی اظهار کرد: رسانه‌ها و خبرنگاران در آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی به جامعه و انعکاس برنامه‌های حوزه بهداشت و درمان، به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند «هفته جمعیت» و «هفته سلامت»، نقش مؤثری دارند و تلاش‌های آنان در این زمینه قابل تقدیر است.



رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه افزود: رسالت حوزه سلامت، رسالتی بسیار مهم است و ما در این زمینه از همکاری رسانه‌ها و خبرنگاران استقبال می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه شبکه بهداشت و درمان شامل دو بخش «بهداشت» و «درمان» است، افزود: شهرستان گناوه دارای ۱۰ مرکز جامع خدمات سلامت فعال است که شامل ۴ مرکز شهری و ۶ مرکز روستایی می‌شود و یکی از این مراکز به‌صورت شبانه‌روزی فعالیت دارد.

بحرانی اضافه کرد: یک مرکز اورژانس نیز در شهرستان با پنج پایگاه و ۵۰ نفر پرسنل مشغول خدمت‌رسانی است.

وی با بیان اینکه این شهرستان دارای دو بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) و سوانح و سوختگی است، گفت: در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، ۷۰۰ پرسنل و در بیمارستان سوختگی نیز ۱۰۰ پرسنل مشغول فعالیت هستند و در مجموع بیش از هزار نفر پرسنل بهداشت و درمان در این شهرستان به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.

وی با اشاره به جمعیت شهرستان گفت: جمعیت شهرستان حدود ۱۲۴ هزار نفر است که از این تعداد، حدود ۸۴ هزار نفر شهرنشین و مابقی روستانشین هستند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه با اشاره به شاخص‌های خدمات در شهرستان گفت: در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع)، ۹۶ تخت مصوب و ۹۱ تخت فعال وجود دارد و ضریب اشغال تخت در این بیمارستان ۵۶ درصد است و در سال گذشته، تعداد بیماران بستری در این بیمارستان ۹ هزار و ۳۰۰ نفر بوده است.

بحرانی ادامه داد: تعداد عمل‌های جراحی در این بیمارستان طی یک سال سه هزار و ۱۰۰ مورد، کل مراجعه به اورژانس ۴۸ هزار و ۵۲۷ نفر و متوسط تعداد بیماران بستری یا مراجعه‌کننده به اورژانس در هر روز ۳۳ نفر بوده است.

وی گفت: درصد رضایتمندی مراجعان ۹۶ درصد و درصد شکایات رسیدگی‌شده ۹۸ درصد بوده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه با اشاره به خدمات پاراکلینیکی این بیمارستان اظهار کرد: در سال گذشته ۴۶۳ هزار و ۹۶۵ خدمت آزمایشگاهی و ۸۲ هزار و ۴۲۶ خدمت رادیولوژی در این بیمارستان ارائه شده است.

وی با اشاره به موضوع ام‌آرآی به‌عنوان یکی از مطالبات مهم مردمی در شهرستان گناوه اظهار کرد: خوشبختانه بخش خصوصی در این شهرستان اقدام به راه‌اندازی خدمات ام‌آرآی کرده است که به بره برداری رسید .

ساختمان «ام‌آرآی» بیمارستان گناوه ۴۵ درصد پیشرفت دارد

بحرانی درباره راه‌اندازی ام‌آرآی دولتی نیز گفت: ساختمان ام‌آرآی بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه در حال حاضر ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش ما بر این است که تا پایان سال، به بهره‌برداری برسد که خبر بسیار خوبی برای مردم شهرستان خواهد بود.



وی با اشاره به اینکه توسعه فضای اورژانس از دیگر برنامه‌های بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه است، افزود: هماهنگی‌ها، پیگیری‌ها و بررسی‌های لازم برای توسعه فضای اورژانس این بیمارستان انجام شده است و برای آزمایشگاه بیمارستان نیز برنامه‌هایی در نظر داریم.



وی همچنین با اشاره به حضور متخصصان در بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گفت: در حال حاضر ۳۷ متخصص و فوق‌تخصص در این بیمارستان فعالیت دارند و برای حضور معدود فوق‌تخصص‌هایی که هنوز در بیمارستان مستقر نیستند نیز درخواست داده خواهد شد.



بحرانی با اشاره به بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه گفت: این بیمارستان تنها بیمارستان تخصصی در این حوزه در سطح استان بوشهر است که علاوه بر استان بوشهر، استان‌های همجوار را نیز پوشش می‌دهد و در زمینه تجهیزات و نوسازی نیز پیشرفت‌هایی داشته است.

وی با اشاره به آمار خدمات ارائه‌شده در این بیمارستان گفت: تعداد کل بیماران بستری در سال گذشته در بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه ۳۸۶ نفر، تعداد بیماران بستری و سرپایی بخش اورژانس ۲ هزار و ۵۷۴ نفر، ضریب اشغال تخت بین ۲۱ تا ۲۴ درصد و تعداد تخت‌های مصوب ۳۵ تخت بوده است.

بخش بهداشت



وی در ادامه، درباره حوزه بهداشت شبکه بهداشت و درمان گفت: خدمات حوزه بهداشت بسیار گسترده است و از بدو تولد تا سالمندی و کهنسالی را در بر می‌گیرد، همه افراد در مراحل مختلف زندگی باید با مراجعه به مراقبان سلامت، خدمات لازم را دریافت کنند و تحت پوشش باشند تا از بروز بیماری‌ها در سنین مختلف پیشگیری شود.



رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه گفت: علیرغم پیگیری‌های مستمر مراقبان سلامت و اطلاع رسانی های انجام شده ، متأسفانه میزان مراجعه مردم در این زمینه پایین است که باید در فرهنگ سازی شود.



وی با اشاره به وضعیت جمعیتی شهرستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۸۸۳ سالمند در شهرستان گناوه زندگی می‌کنند ۳۴ درصد خدمات دریافت کردند.

وی گفت: پوشش بهداشتی کودکان ۵۴ درصد ، نوزادان ۸۰ درصد و میانسالان ۳۰ درصد،خدمات مامایی ۲۵ درصد و مشاوره فرزندآوری که بسیار مهم است ۵۴ درصد بوده است.

پایین بودن نرخ باروری در شهرستان گناوه و لزوم فرهنگ سازی



وی افزود: هفته ملی جمعیت از ۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت برگزار می‌شود و خبرنگاران و اصحاب رسانه نقش مهم و اثرگذاری در آگاه‌سازی عمومی و تبیین سیاست‌های جوانی جمعیت دارند و انتظار می‌رود در این زمینه همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در جهان امروز با مقوله «جنگ جمعیت» مواجه هستیم، گفت: یکی از شاخص‌های مهم در بررسی وضعیت رشد جمعیت، «میزان باروری کلی» است؛ به این معنا که یک زن در سنین باروری (۱۰ تا ۵۴ سال) به طور میانگین چند فرزند به دنیا می‌آورد .



رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه با بیان اینکه استاندارد کشوری نرخ باروری ۲.۵ است، تصریح کرد: میزان باروری کلی در استان بوشهر نیز کاهش یافته و در شهرستان گناوه ۱.۲۸ است که نشان می‌دهد وضعیت شهرستان در این زمینه پایین است و نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، به‌ویژه رسانه‌ها، برای فرهنگ‌سازی در این حوزه هستیم.



وی ادامه داد: جمعیت میانسالان شهرستان ۵۴ هزار و ۸۷۴ نفر است که بیشترین سهم جمعیتی شهرستان را تشکیل می‌دهند و پوشش خدمات بهداشتی این گروه حدود ۳۰ درصد است،همچنین ۲ هزار و ۴۳۵ مادر باردار در شهرستان وجود دارد که ۹۵ درصد آنان تحت پوشش خدمات بهداشتی هستند.



رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه با اشاره به وضعیت سلامت جمعیت گفت: حدود ۷۰ درصد میانسالان شهرستان دچار اضافه‌وزن و چاقی هستند که زمینه‌ساز بسیاری از بیماری‌هاست.

ارائه خدمات بدون وقفه در شرایط جنگ

وی در پاسخ به خدمات ارائه‌شده در دوران جنگ با بیان اینکه در شرایط جنگ نیز خدمات‌رسانی حوزه بهداشت و درمان متوقف نشد و مجموعه شبکه بهداشت و درمان با تمام توان در خدمت مردم بود، اظهار کرد: ارائه خدمات درمانی و بهداشتی با تلاش همه‌جانبه همکاران شبکه بهداشت، کادر بیمارستان‌ها و دست‌اندرکاران حوزه سلامت در تمام این ایام بدون وقفه تداوم داشته است.

بحرانی افزود: خدمات سلامت روان، برگزاری مانورهای دورمیزی و آمادگی قبل از جنگ، نظارت‌های بهداشتی طبق پروتکل‌های وزارت بهداشت، ارائه خدمات در حوزه روان با حضور کارشناسان، ایجاد آمادگی در حوزه دارویی و هماهنگی با بخش های خدمات درمانی و بهداشتی برای شرایط بحران، از جمله اقدامات انجام‌شده در این مدت بوده است.

اجرای برنامه‌های متنوع در هفته سلامت و جمعیت



وی با اشاره به برگزاری برنامه های هفته سلامت با شعار «همه با هم برای سلامت و امنیت با تکیه بر دانش» همزمان با هفته جمعیت با شعار «ایران جوان، همه برای ایران جوان» گفت: برنامه‌های متنوعی متناسب با روزشمار این هفته ها در سطح شهرستان تدارک دیده شده که در حال اجراست.

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه بیان کرد: برپایی ایستگاه سلامت در مصلی نماز جمعه، برگزاری میز خدمت در محل شهدای گمنام به مدت سه شب ،نشست شورای سلامت شهرستان با محوریت بررسی چالش‌های بهداشتی، اطلاع‌رسانی روزشمار هفته در مکاتبات اداری ،سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه، نشست با اصحاب رسانه ، برگزاری کارگاه‌های آموزشی با موضوع سبک زندگی سالم و جوانی جمعیت، کارگاه تغذیه سالم و تاب‌آوری کارکنان ، برنامه‌های آموزشی ویژه مددجویان کمیته امداد و بسیج ، چاپ و نصب بنرهای اطلاع‌رسانی از جمله این برنامه‌ها است.

تلاش برای جذب پزشکان فوق تخصص

رئیس شبکه بهداشت و درمان گناوه اظهار کرد: رویکرد ما استفاده بهینه از ظرفیت بخش خصوصی و تلاش برای جذب پزشکان فوق‌تخصص در شهرستان است از سوی دیگر، در تلاش هستیم با فراهم کردن شرایط لازم، ماندگاری متخصصان را افزایش دهیم تا مردم بتوانند از خدمات این نیروها بیشتر بهره‌مند شوند و نیازی به مراجعه به شهرها و استان‌های دیگر نداشته باشند.

وی افزود: علاوه بر جذب نیروی متخصص و فوق‌تخصص، باید اعتمادسازی لازم در بین مردم نیز انجام شود تا بیماران به جای مراجعه به خارج از استان، از خدمات این متخصصان که بعضاً از بهترین پزشکان هستند، استفاده کنند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه با تقدیر از نگاه ویژه فرماندار شهرستان به این حوزه و تخصیص اعتبارات در کمیته برنامه ریزی به این حوزه گفت: در سال گذشته اعتبارات خوبی برای این حوزه در نظر شد که امسال نیز با قول مساعد فرماندار این روند تداوم خواهد داشت ضمن اینکه تلاش و پیگیری برای جذب اعتبارات استانی نیز انجام می شود تا بتوانیم برنامه های و خدمات در خور شان مردم شهرستان ارائه کنیم.

در این نشست که با حضور معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان، رئیس بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) گناوه و مدیر داخلی بیمارستان سوانح سوختگی گناوه برگزار شد، به سؤالات خبرنگاران درباره مسائل مختلف بهداشتی و درمانی شهرستان پاسخ داده شد.



