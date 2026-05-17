به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرارسیدن هفتاد و هشتمین شب از حضورهای مردمی، بار دیگر خیابانهای گلستان شاهد تجمع و همراهی شهروندانی بود که با حضور خود، پیام ایستادگی و همبستگی را به نمایش گذاشتند.
این حضورها که در هفتههای گذشته بهصورت مستمر ادامه داشته، اکنون به نمادی از پایداری اجتماعی تبدیل شده است؛ جریانی که در آن اقشار مختلف مردم، از جوانان تا خانوادهها، نقشآفرینی میکنند.
گزارشها از فضای این تجمعات حاکی از آن است که علاوه بر تأکید بر آرمانهای انقلاب، جلوههایی از همدلی، وحدت و احساس مسئولیت اجتماعی نیز بهوضوح دیده میشود.
تحلیلگران بر این باورند که استمرار این حضورها پس از گذشت نزدیک به سه ماه، بیانگر ریشهدار بودن این حرکت در بطن جامعه و پیوند آن با باورهای عمومی مردم است.
در این میان، بسیاری از شرکتکنندگان نیز با اشاره به شرایط حساس کنونی، ادامه این مسیر را ضرورتی برای حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه جمعی عنوان میکنند.
آنچه در شب هفتاد و هشتم بیش از هر چیز به چشم میآید، تداوم همان پیام ابتدایی است؛ حضوری که نشان میدهد مردم همچنان پای کار ایستادهاند و این جریان، همچنان ادامه دارد.
