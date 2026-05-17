مهلت یک هفته ای شورای مسکن استان تهران برای تعیین اجاره بها

سید کمال الدین میرجعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: کمیته تخصصی مربوطه حداکثر طی یک تا دو هفته آینده، سقف و کف اجارهبهای مسکن را تعیین خواهد کرد تا مبنای عمل موجران و مستاجران قرار گیرد.
او با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار اجاره و تأمین مسکن برای متقاضیان اظهار داشت که سال گذشته اقدامات قابل توجهی از سوی دولت برای کنترل بازار اجاره انجام شد و امسال نیز باید با جدیت بیشتری در دو حوزه «روابط موجر و مستأجر» و «تأمین مسکن» اقدام شود.
میرجعفریان گفت: مقدمات لازم برای این کار فراهم شده و برخی دستگاههای مرتبط روند اجرای برنامهها را آغاز کردهاند.
به گفته او، وزارت راه و شهرسازی راهبردهای کلان را تبیین کرده و مقرر شده است وضعیت شهرستانهای استان تهران طی یک هفته بررسی و جمعبندی شود تا برنامههای اجرایی ساماندهی این حوزه نهایی شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تهران با اشاره به پیشرفت پروژههای مسکن حمایتی در شهرهای جدید پرند و پردیس افزود که انبوهسازی واحدهای مسکونی برای متقاضیان ادامه دارد و بخش عمده مشکلات زیرساختی این مناطق در سال گذشته رفع شده است.
او گفت: طبق گزارشهای موجود، حدود ۵ تا ۶ هزار واحد مسکونی در این دو شهر جدید اکنون بین ۷۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و رفع باقی موانع زیرساختی با همکاری دستگاههای خدماترسان در دست پیگیری است.
به گفته میرجعفریان، با برطرف شدن این موانع، تحویل این واحدها تا شهریورماه امکانپذیر خواهد شد.
او در پایان تأکید کرد: هدف مجموعه استان این است که با هماهنگی میان دستگاههای مسئول، روند تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی تسریع شود تا خانوادههای متقاضی هرچه زودتر از این طرحها بهرهمند شوند.
