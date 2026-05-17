تخریب ۲ دامداری و یک پرورش ماهی براثر سیلاب در زیراب

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی شامگاه یکشنبه در حاشیه جلسه مدیریت بحران از وقوع سیلاب و تخریب یک دهنه پل در پی بارش‌های رگباری عصر امروز در شهرستان سوادکوه خبر داد.

محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارش‌های رگباری غروب امروز در شهرستان سوادکوه که در محدوده شهرهای زیرآب و همچنین مناطق پایین دست شهر زیرآب رخ داد، متأسفانه شاهد تخریب یک دهنه پل در روستای جمشیدآباد بودیم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: این سیلاب همچنین منجر به تخریب بخشی از اراضی کشاورزی، دو واحد دامداری و یک واحد پرورش ماهی در منطقه شده است.

محمدی با اشاره به اقدامات فوری انجام شده تصریح کرد: همکاران ما و تیم‌های امدادی به منطقه اعزام شدند و در حال رفع مشکل در منطقه مورد نظر هستند. با توجه به دستور استاندار، اقدامات با فوریت ویژه در حال پیگیری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر اینکه پیش‌بینی می‌شود همچنان شاهد فعالیت مقطعی و رگباری این سامانه بارشی باشیم، از مردم و مسافران خواست: از حاشیه رودخانه تالار به ویژه در محدوده مورد نظر، از اسکان پرهیز کنند و شرایط احتیاط را رعایت نمایند تا انشاءالله هرچه سریعتر شرایط اضطرار رفع شود.