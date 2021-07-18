باران بهاری و سیلاب تابستانی/ سیل پاییزه خطری جدی است

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: رد سیلاب را در همه فصل‌ها در مازندران می‌توان دید از سیلاب مخرب بهارانه در دو سال قبل گرفته تا پاییز پلطان تنکابن و غرب مازندران، زمستان زیرآب و تابستان جایی دیگر. در همه فصول مازندران داغدار حادثه‌ای است که سیل برسینه اش زخم زده است.

سیل، حادثه‌ای برای تمام فصل‌ها در این استان شده، بهار و پاییز و تابستان نمی‌شناسد، گاه اندک بارانی در تابستان گرم و خشک، سیلاب به راه می‌اندازد و راه‌ها را مسدود می‌کند و گاهی دگر، بارش‌های موسمی پاییزی و باآمدن آب رودخانه‌ها، حادثه‌ای به نام پلطان را در تنکابن رقم می‌زند.

قرعه سیل تابستانه به نام سوادکوه و خطیرکوه در البرز مرکزی افتاد و اندک باران در فصل گرم و خشک تابستان پس از مدت‌ها روزهای گرم و آفتابی، جوی آب به راه انداخت و برای ساعتی برخی راه‌ها را بست و به چند واحد مسکونی خسارت زد.

مازندران از جمله استان‌های سیل خیز کشور بوده و چندسالی طرحی به نام طرح جامع سیلاب در آن کلید خورد و این طرح برای تکمیل شدن لنگ اعتبار است. عطاءاله داداش پور معاون مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه بارندگی روزهای اخیر منجر به بروز خسارت‌هایی شده است، گفت: بارندگی در مناطق مختلف از جمله کوهستانی را در روزهای اخیر شاهد بودیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیشترین بارندگی در سوادکوه رخ داده است، افزود: در سه بخش شهرستان سوادکوه گزارش اولیه ای از خسارت ارائه شد و گروه‌های ارزیاب به مناطق مختلف اعزام شدند.

در سه بخش شهرستان سوادکوه گزارش اولیه ای از خسارت ارائه شد و گروه‌های ارزیاب به مناطق مختلف اعزام شدند

داداش پور با عنوان اینکه به گروه‌های مختلف در سوادکوه اعلام آماده باش داده بودیم، گفت: با تلاش نیروهای راهداری راه‌ها در ساعت اولیه بازگشایی شده است.

وی به خسارت در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در حوزه مسکن نیز در منطقه شش رودبار تعدادی واحد مسکونی دچار آب بردگی شدند.

معاون مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به بارندگی های رگباری نقطه‌ای روستای نیچکوه نوشهر، بخش کجور و دونای چالوس اظهار داشت: بیشترین میزان بارندگی به مقدار ۳۳ میلی متر در چالوس ثبت شده است.

تهیه طرح جامع سیلاب / ‏‬ کمبود اعتبار داریم

در عین حال علی اصغر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره اجرای طرح جامع سیلاب در استان گفت: این طرح در سال ۹۳ تهیه و تدوین شده است.

وی با اظهار اینکه برآورد ریالی این طرح ۳۲ میلیارد تومان بوده است، اظهار داشت: این طرح در زمینه آزادسازی حریم رودخانه‌ها و غیر بوده است.

وی از خرید ۱۲۹ واحد مسکونی در حریم رودخانه‌ها ذکر کرد و کمبود اعتبار را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: تغییر اقلیم و بارندگی‌های ناگهانی و جاری شدن روان آب در مسیل‌ها سبب بروز خسارت‌هایی از جمله مسدود شدن راه‌ها می‌شود.

احمدی درباره اقدامات صورت گرفته گفت: در حال حاضر تمامی راه‌های دچار آبگرفتگی شده باز شد و محور مسدود شده نداریم و در منتظر ارزیابی خسارت‌ها سیلاب در سوادکوه هستیم.

وی با اظهار اینکه در شهرستان‌های سوادکوه، آمل و نوشهر بارندگی سبب ورود گل ولای به برخی محورها شده است، گفت: راه‌های روستایی محور ولوپی و راستوپی سوادکوه در مقطعی دچار انسداد شدند.

احمدی با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی در حال بررسی و ارزیابی خسارت به این بخش است، گفت: در شهرستان نورو نوشهر نیز خسارت‌ها در حال بررسی است.

۲۴ ساعت از سیلاب سوادکوه می‌گذرد و خسارت احتمالی این حادثه در دست بررسی است، عین اله طالبی فرماندار سوادکوه با بیان اینکه جاری شدن سیلاب و رانش منجر به بروز خسارت‌هایی شده است، گفت: این خسارت‌ها در حال بررسی است.

وی با اظهار اینکه محور اصلی سوادکوه به دلیل رانش و برش در منطقه سرخ آباد و زال دره مسدود شده بود، افزود با تلاش راهداران این محور بازگشایی شده است.

وی ادامه داد: همچنین محور خطیرکوه نیز براثر بالاآمدن رودخانه به صورت موقتی مسدود شده بود که این مشکل رفع شده است.

باران تابستان و جزئی در حالی در مازندران خسارت گذاشت که این حادثه همواره در استان زخم برجا می‌گذارد و هنوز خسارت‌های کلان سیلاب‌های گذشته در استان جبران نشده است.

کم توجهی به حوزه آبخیزداری در بالادست و عدم اجرای کامل طرح جامع سیلاب، تخریب و تجاوز به بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها سبب شده تا با هربارندگی، سیل در استان به راه افتد و خسارت‌های کلانی برجای گذارد.