توزیع ۱۱۴ بسته معیشتی میان نیازمندان در چوار

سرهنگ غلامرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای کمک به خانوادههای نیازمند و با همت بسیجیان جهادگر و همراهی خیرین شهرستان، ۱۱۴ بسته معیشتی شامل اقلام ضروری و ارزاق عمومی تهیه شده است.
وی افزود: این بستهها با برنامهریزی و شناسایی جامعه هدف، بهزودی میان خانوادههای نیازمند شهرستان چوار توزیع خواهد شد تا بخشی از مشکلات معیشتی آنان کاهش یابد.
فرمانده سپاه ناحیه چوار با تأکید بر نقش مشارکت مردمی در اجرای این طرح گفت: همکاری و همراهی خیرین و مردم در این اقدام، نشاندهنده روحیه همدلی و همبستگی در میان مردم شهرستان چوار برای حمایت از اقشار نیازمند است.
رئیسی ادامه داد: توزیع بستههای معیشتی با نظارت و بر اساس اولویتبندی خانوادههای نیازمند انجام میشود تا عدالت در توزیع کمکها رعایت شود.
وی خاطرنشان کرد: اجرای چنین برنامههایی با هدف تقویت روحیه امید و همدلی در جامعه انجام میشود و تلاش خواهیم کرد این اقدامات حمایتی با مشارکت بیشتر خیرین در آینده نیز ادامه یابد.
