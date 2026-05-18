جزئیات برگزاری امتحانات خرداد در ایلام اعلام شد

ایرج زینیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پایههای هفتم و هشتم، امتحانات دروس ریاضی و علوم به صورت حضوری و در محل مدرسه برگزار میشود و سایر دروس به شکل غیرحضوری و با طراحی و تصحیح توسط دبیر مربوطه در همان مدرسه انجام خواهد شد.
وی افزود: در پایه نهم نیز چهار درس ریاضی، علوم تجربی، عربی و مطالعات اجتماعی به صورت هماهنگ استانی و حضوری برگزار میشود و تصحیح این آزمونها نیز توسط دبیران همان درس انجام میگیرد. سایر دروس این پایه به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام در ادامه درباره امتحانات پایه دهم گفت: در این پایه، آزمون دروس تخصصی هر رشته به صورت هماهنگ استانی و حضوری برگزار میشود؛ بهگونهای که در رشته علوم تجربی دروس زیستشناسی و دین و زندگی، در رشته ریاضی دروس فیزیک و دین و زندگی و در رشته علوم انسانی دروس علوم و فنون ادبی و دین و زندگی به صورت حضوری برگزار خواهند شد.
زینیوند همچنین درباره شاخههای فنیوحرفهای و کاردانش توضیح داد: امتحانات دروس نظری در این شاخهها به صورت غیرحضوری برگزار میشود، اما آزمون دروس عملی و کارگاهی با برنامهریزی واحدهای آموزشی و در بازه زمانی خرداد تا شهریور به صورت حضوری برگزار خواهد شد.
نظر شما