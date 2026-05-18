اعمال محدودیت تردد در جاده قدیم چالوس به مدت ۳ روز

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جادههای کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در محور هراز در مسیر شمال به جنوب محدوده سهراهی چلاو سنگین است و همچنین تردد در مسیر جنوب به شمال این محور روان گزارش شده است.
وی افزود: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران حدفاصل قلمستان تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران حدفاصل دهشاد تا احمدآباد مستوفی و همچنین در بزرگراه ورامین ـ تهران محدوده قلعه نو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.
سرهنگ محبی تصریح کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از بارش باران در برخی محورهای استان مرکزی خبر داد و گفت: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
وی درباره انجام عملیات عمرانی مهم اظهار کرد: جاده قدیم چالوس حدفاصل کرج ـ شهرستانک در استان البرز، محدودههای خوزنکلا و پلیس راه کرج، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، از تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، روزهای دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه، از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ به دلیل اجرای عملیات تور سنگی مسدود خواهد بود و تردد از مسیر جایگزین آزادراه تهران ـ شمال انجام میشود.
سرهنگ محبی درباره محورهای مسدود شریانی بیان کرد: محور قدیم بستانآباد ـ میانه در حدفاصل قرهچمن تا میانه مسدود است و تردد از مسیرهای جایگزین شامل قرهچمن ـ کوهسالار علیا ـ سهراهی ترکمانچای ـ راه روستایی چپقلو ـ میانه و همچنین مسیر قرهچمن ـ راه فرعی هشترود ـ میانه انجام میشود.
وی افزود: محور غیرشریانی پاتاوه ـ دهدشت نیز همچنان مسدود است.
سرهنگ محبی در پایان خاطرنشان کرد: محورهای گنجنامه ـ تویسرکان و وازک ـ بلده نیز به دلیل انسداد فصلی تا اطلاع بعدی مسدود هستند.
نظر شما