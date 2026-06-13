انسداد موقت محور قدیم کرج-چالوس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی گفت: به منظور اجرای عملیات کارگاه جادهای و انجام عملیات تورسنگ در محدودههای خوزنکلا و پلیس راه سد کرج، محور قدیم کرج-چالوس در حدفاصل کرج تا شهرستانک (رفت و برگشت، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰) در روزهای یکشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ تا چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۷، همهروزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود خواهد بود.
وی افزود: در مدت اجرای این عملیات، تردد در این محور امکانپذیر نیست و رانندگان میتوانند از محورهای جایگزین شامل آزادراه تهران-شمال، محور هراز، محور فیروزکوه و آزادراه قزوین-رشت برای انجام سفرهای خود استفاده کنند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست با توجه به محدودیتهای ترافیکی، ضمن رعایت قوانین و مقررات، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از مسیرهای اعلامشده استفاده کنند.
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