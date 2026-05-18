کاهش میلیاردی هزینه ازدواج جوانان در بشاگرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید محسن مؤمنی حبیب‌آبادی با اشاره به موفقیت طرح‌های پیوند فاطمی در این شهرستان، اظهار کرد: با هدف مقابله با رسوم غلط و کاستن از بار مالی بر دوش خانواده‌ها، تا کنون بیش از هزار زوج در قالب طرح «ازدواج ساده، شاد و معنوی» راهی خانه بخت شده‌اند.

وی تأکید کرد: در حالی که برگزاری یک مراسم انفرادی در شرایط فعلی حداقل یک میلیارد تومان هزینه در بر دارد، در این الگوی جمعی با مشارکت خیرین و نهادهای انقلابی همچون بنیاد برکت و بنیاد علوی، این مخارج به حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است.

مؤمنی با بیان اینکه برای ایام عید غدیر نیز برنامه‌ریزی جهت اعزام و برگزاری مراسم برای حدود ۷۰ زوج دیگر در دستور کار است، تصریح کرد: هدف اصلی این اقدام تنها تأمین جهیزیه نیست، بلکه اصلاح سبک زندگی و ترویج آغاز زندگی مشترک از «نقطه صفر» در سنین پایین است.

وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زیرساخت‌های فرهنگی برای ازدواج‌های بی‌تکلف، مانع از هدررفت عمر جوانان در انتظار برای کسب دارایی‌های اولیه نظیر مسکن و خودرو شده و لذت واقعی زندگی مشترک را در سایه معنویت و ساده‌زیستی برای آنان فراهم می‌کند.