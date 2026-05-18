فاطمه صغری طالب زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، این پیوند را نه یک ازدواج معمولی، بلکه معجزه‌ای الهی دانست که الگوی کاملی برای سبک زندگی اسلامی در اختیار بشریت قرار داده است.

طالب‌زاد ضمن تبریک فرارسیدن اول ذی‌الحجه، سالروز این پیوند آسمانی، اظهار کرد: آنچه این ازدواج را از سایر پیوندها متمایز می‌کند، نزول فرشته وحی برای ابلاغ آن به پیامبر اکرم(ص) است؛ حضرت جبرئیل آمد و گفت خدای متعال فرمان داده که علی(ع) را به همسری فاطمه(س) درآوری. این نشان می‌دهد که ما با یک ازدواج زمینی و عادی مواجه نیستیم، بلکه با تقدیری الهی روبروییم که در آن معیارها، ارزش‌ها و اهداف والای انسانی و الهی تعبیه شده است.

این مدرس حوزه علمیه با تأکید بر اینکه حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) در زمانه‌ای زندگی می‌کردند که اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی رواج داشت، تصریح کرد: این دو بزرگوار با وجود جایگاه والای خود، زندگی بسیار ساده‌ای را برگزیدند. جهیزیه حضرت زهرا(س) ساده‌ترین وسایل بود و خانه ایشان نیز خانه‌ای کوچک و بی‌آلایش. این سبک زندگی در مقابل فرهنگ اشرافی زمانه، یک مقاومت فرهنگی تمام‌عیار محسوب می‌شد که امروز می‌تواند برای جوانان ما که با تبلیغات گسترده تجمل‌گرایی مواجهند، درس بزرگی باشد.

طالب‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود به وفاداری و محبت بی‌نظیر میان این دو همسر اشاره کرد و گفت: امیرالمؤمنین(ع) در عصر و زمانه‌ای که چندهمسری امری عادی و رایج بود، تا زمانی که حضرت زهرا(س) در قید حیات بودند، هرگز همسر دیگری اختیار نکردند. این وفاداری و احترام متقابل، الگویی بی‌نظیر برای زوج‌های جوان امروزی است که متأسفانه گاهی تحت تأثیر فرهنگ غربی، ارزش و جایگاه واقعی همسر را فراموش می‌کنند. اگر جوانان ما این الگو را سرلوحه زندگی خود قرار دهند، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق و فروپاشی خانواده کاهش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه یکی از دروس مهم این ازدواج، توجه به کفویت و همتایی در انتخاب همسر است، افزود: کفویت در این ازدواج نه به معنی ثروت و دارایی مادی، بلکه به معنای همسانی در ایمان، تقوا، اخلاق و اهداف الهی بود. حضرت علی(ع) با تمام عظمت و جایگاه علمی و معنوی خود، به این نکته توجه داشت که همتای حقیقی حضرت زهرا(س) کسی است که از نظر ایمان و تقوا در بالاترین درجه باشد.

وی تأکید کرد: امروز نیز جوانان ما باید در انتخاب همسر، به معیارهای اخلاقی و دینی توجه کنند و از چشم‌داشتن به مادیات و تجملات پرهیز نمایند.

این مدرس حوزه علمیه در پایان با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ازدواج آسان در جامعه، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز شاهدیم که برخی خانواده‌ها با هزینه‌های سنگین و تشریفات زائد، مسیر ازدواج را برای جوانان دشوار کرده‌اند. این رویه نه تنها با سنت پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) که می‌فرمایند بهترین ازدواج‌ها ساده‌ترین آنهاست، فاصله دارد، بلکه موجب افزایش سن ازدواج و بروز آسیب‌های اجتماعی متعدد شده است.

وی گفت: بازگشت به سیره عملی حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) که ساده‌زیستی و پرهیز از تجمل را سرلوحه زندگی خود قرار داده بودند، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات جوانان در این حوزه باشد.